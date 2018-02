Saizerais, France

C’est ce mardi que doit se tenir à Nancy le CDEN, le comité départemental de l’éducation nationale qui réunit les syndicats d’enseignants et l’inspection académique. Le projet est déjà connu et porte sur 50 fermetures et 14 ouvertures de classes à la rentrée prochaine avec une nouvelle donnée : le dédoublement de classes situées en REP et en REP +, qui nécessite 36 postes, or la dotation pour le département n’est que de 26 postes. Pour y parvenir, l’inspection académique n’a donc pas hésité à trancher dans le vif, en supprimant des classes essentiellement située en zone rurale, ce sera le cas notamment à Baccarat, à Chaligny ou encore à Sezerais où parents et élus se mobilisent pour préserver l’une des trois classes de l’école Maternelle.

Des banderoles "Touche pas à mon école" ont été déployées dans tout le village © Radio France - Mohand Chibani

Touche pas à mon école

Dans ce petit village de 1500 habitants, tous les parents d’élèves s’accommodaient du système actuel, l’école maternelle trop petite n’accueillait que trois classes de maternelle petite et moyenne section, les élèves inscrits en grande section étaient, eux, accueillis à l’école primaire mais la donne a changé, l’inspection académique prévoit la fermeture d’une classe maternelle à la rentrée prochaine, ce qui ferait passer les effectifs de 19 par 28 élèves en moyenne par classe. « Inadmissible ! » s’exclame Aude, maman de la petite Valentine, scolarisée dans l’une des classes de maternelle « si le gouvernement veut dédoubler des classes situées en zone prioritaire, il doit s’en donner les moyens ; cela ne doit pas se faire au détriment des communes rurales, nous n’allons pas laisser faire »

On tue nos campagnes

Son enfant dans les bras, un papa dénonce lui un mauvais coup porté aux zones rurales « ici, dès qu’on touche à un service public, il y a des conséquences en cascade, une fermeture de classe supprimerait aussi les postes d’ATSEM, la ruralité en France est déjà en danger et là on est en train de donner le dernier coup pour en faire un territoire mort »

Cette mobilisation aura-t-elle-servi à quelques choses ? L’arrêté de carte scolaire devrait être publié dans les jours prochains « hors de toute instance » déplore le syndicat FSU qui estime que les conditions d’une rentrée satisfaisante ne sont pas réunies.