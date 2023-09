Dans les Vosges, le maire de Charmois-l'Orgueilleux devient chauffeur de bus à cause de la pénurie

Le grand bus qui transporte une cinquantaine d'adolescents au collège de Xertigny, arrive chaque jour après les cours sur la place devant la mairie de Charmois-l'Orgueilleux, 600 habitants au nord des Vosges. Au volant : le maire Eric Del Missier. "Au début c'était un peu bizarre mais après c'était bien", raconte l'un des collégiens. "On ne fait pas trop de bêtises comme c'est le maire, on ne sait jamais", rigole-t-il.

"Il faut faire attention", rajoute une autre collégienne. "C'est cool parce que on voit qu'il participe à la communauté de Charmois en nous emmenant. C'est rare." A l'arrivée, Delphine voit ses deux enfants sortir du bus. "Je trouve ça super. Le maire aujourd'hui dans les communes rurales doit toucher à tout, il est multitâche".

"On nous appelle 7 jours sur 7"

Le bus conduit par le maire s'arrête tous les jours sur la place de Charmois-L'Orgueilleux devant la mairie. © Radio France - Tristan Barraux

Eric Del Missier explique s'être porté volontaire au cours d'une réunion. "On parlait souvent de cette pénurie de chauffeur de bus, j'ai levé la main". Après avoir suivi quelques formations, il et devenu chauffeur de bus. "Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est au plaisir d'être dans un bus. C'est souple, confortable, panoramique. On entend toutes les conversations...", sourit-il.

Un dévouement comme une évidence pour Eric Del Missier. "En tant que maire d'une commune rurale, je touche à tout. Dans une petite commune si le maire a du temps, de l'envie, il doit être disponible. On nous appelle 7 jours sur 7, parfois même la nuit ! Alors quand il y a un besoin, le maire peut s'y coller et ce n'est même pas une surprise." Le nouveau chauffeur de bus va bientôt emmener à la piscine les enfants de l'école primaire de Charmois-L'Orgueilleux une fois par semaine.