L'événement se préparait depuis des mois à Epinal : les participants à la semaine fédérale internationale du cyclotourisme se sont élancés ce dimanche sur les routes des Vosges. Plus de 10.000 passionnés venus pour découvrir le département et se retrouver. Reportage

Plus de 10.000 cyclistes vont découvrir les Vosges toute la semaine

Xertigny, France

Vous les avez peut-être croisés ou suivis sur les routes des Vosges ce dimanche. Les cyclotouristes sillonnent les routes du département à l'occasion de la semaine fédérale internationale du cyclotourisme à Epinal. Jusqu'à dimanche, ce sont plus de 10.000 cyclotouristes qui vont découvrir les Vosges sur leurs deux roues et à la force des mollets, venus de la France entière et même de l'étranger. Une manifestation de très grande ampleur.

Pour s'en rendre compte, il fallait se rendre ce dimanche au point de ravitaillement de Xertigny ce dimanche. A l'entrée du "village", un flux continu de cyclistes. Thierry, le bénévole qui les aiguille, n'en revient pas :

C'est un peloton qui s'étire sur des kilomètres et des kilomètres, c'est impressionnant."

On s'hydrate, on mange quelques spécialités comme le paté lorrain ou le munster. Le ravitaillement, c'est aussi le lieu des retrouvailles. Jean-Jacques, des Hautes- Pyrénées croise le Francilien, Michel, presque chaque année :

"Surtout que lui, c'est une figure, tous les soirs, il fait un show avec l'accordéon. Il est unanimement connu du peloton des cyclotouristes."

On oublierait presque qu'il faut pédaler (entre 49 et 135 kilomètres sur ce parcours). Un véritable défi pour certains, comme Thérèse, 70 ans, c'est sa première semaine fédérale. Elle a été gravement accidenté il y a 20 ans et souffre du dos :

Après 10 mois de rééducation, on m'a dit que j'aurai une béquille tout le reste de ma vie. J'arrive à faire du vélo un peu comme tout le monde et c'est une grande victoire."

Thérèse espère tenir toute la semaine sur son vélo à assistance électrique, environ une cinquantaine de kilomètres chaque jour.

Prudence

Soyez prudents si vous circulez en voiture dans les Vosges ce lundi, faites attention aux cyclistes. Ils seront entre Epinal et la colline de Sion avec des passages par Vincey, Mirecourt ou encore Charmes.