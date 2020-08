Dans les Yvelines, un abribus rafraîchit les habitants de Montigny-le-Bretonneux

Sous cet abribus, on profite d'une pause fraîcheur pour mieux supporter la canicule. Une expérimentation de la société JCDecaux qui tombe au bon moment.

Avec la canicule, difficile de supporter les fortes chaleurs. Que diriez-vous de faire une pause et profiter de la fraîcheur... d'un abribus. La société française de mobilier urbain JCDecaux teste actuellement un "Abri fraîcheur naturelle" à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) à la sortie de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il suffit de s’asseoir sur le banc pour profiter d'un semblant de climatisation qui fonctionne à l'énergie renouvelable.

"Je mettrais bien ça chez moi"

"C'est vraiment très frais, je mettrais bien ça chez moi, je crois que je vais dormir là", plaisante Olivier. Derrière lui, une plaque en bois cache un système de rafraîchissement qui fonctionne grâce à l'énergie solaire et l'eau de pluie. Une bonne idée selon Jérémy : "On parle de tout ce qui est environnement aujourd'hui donc c'est plutôt intéressant".

La technologie 100 % renouvelable s'inspire en fait du frigo du désert : une invention vieille de 5.000 ans d'après Sylvain Grandpierre, designer chez JCDecaux. "C'est un procédé qui s'appuie sur un principe d'évaporation, un principe ancestral... Nous avons retiré les glaces qui se trouvent à l'arrière de l'abribus pour les remplacer par un ensemble constitué d'un carton humidifié et nous avons positionné des ventilateurs à l'arrière de ce carton et par phénomène d'évaporation, on va ressentir un sentiment de fraîcheur", explique-t-il.