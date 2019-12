Dans leur calendrier, les pompiers manceaux dénoncent avec humour les appels injustifiés

Les pompiers et, plus largement, tout le personnel se met en scène dans ce calendrier

Le Mans, France

Ils ont peut-être déjà frappé à votre porte ! Les pompiers sont en pleine distribution de leurs calendriers 2020. Cette année, ceux des deux casernes du Mans se mettent en scène à travers douze photos humoristiques pour dénoncer les situations incongrues dans lesquelles ils se retrouvent de plus en plus souvent. Ainsi par exemple, un appel pour une rage de dents, pour un animal en divagation qui s'avère être un tigre en peluche (remplacé par une poule dans le calendrier) ou encore pour récupérer Superman coincé en haut d'un jeu pour enfants.

Mois de juillet : "De temps en temps, les sapeurs pompiers d'initient à la cuisine. - Sapeurs pompiers des deux casernes du Mans

Les pompiers professionnels et volontaires du Mans sortent en moyenne deux fois par heure (15.800 interventions en 2019). Dans huit cas sur dix, c'est pour porter secours à des personnes. Ce travail est bien sûr leur cœur de leur métier mais du fait de la désertification médicale et des appels injustifiés, ce chiffre est en nette augmentation : "plus 10% par an depuis plusieurs années", avance Alexandre Guinois. Le président de l'amicale des deux casernes de sapeurs-pompiers du Mans (Le Mans Sud et route de Degré) appelle les Sarthois à faire preuve de davantage de bon sens avant de composer le 18 : "un appel pour une situation pour laquelle nous ne serions pas compétents nous retarde pour une intervention sur un autre lieu".

Alexandre Guinois, président de l'amicale des pompiers du Mans "nos interventions augmentent de 10% par an depuis plusierus années" Copier