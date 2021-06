10 000 kilomètres à vélo et 10 000 euros récoltés pour la Ligue contre le cancer, Fabrice et Briac n'ont pas ménagé leurs ambitions. En même temps, les deux candidats de Pékin express ne jurent que par l'aventure.

FaBriac Tour, c'est le petit nom d'une grande expédition. 10 000 kilomètres à vélo en France pour collecter 10 000 euros destinés à la Ligue contre le cancer.

Il faut dire que les deux aventuriers, révélés dans la saison 12 de Pékin express, ont l'habitude de voir grand. Après avoir traversé un continent dans l'émission, ils veulent continuer de se lancer des défis "tout en étant utile".

La Ligue contre le cancer a donc été leur étincelle pour ce challenge. Le premier coup de pédale a été donné à la mi-mars. L'arrivée est quant à elle prévue fin août. Entre temps, le duo de choc a fait étape, lundi 21 juin, à Montpellier.

Dans sa tenue de cycliste, Fabrice est très ému de voir leur défi en bonne route :

"C'est un projet qui est parti de rien et qui nous dépasse aujourd'hui. Le fait de le faire pour une grande cause nationale, c'était notre objectif avec Briac. On mouille le maillot pour faire connaître la Ligue contre le cancer, pour que les jeunes s'investissent bénévolement dans les comités qui sont vieillissants. On sent déjà qu'il se passe des choses dans les comités de province. Ils sont très heureux de nous ouvrir leurs portes parce que personne ne venait depuis un an. En arrivant à deux guignols avec la banane, j'espère qu'on va tout entraîner dans notre vague".

Dans leur tour de France solidaire, deux candidats de Pékin express font étape à Montpellier © Radio France - Valentin BERTRAND

Défi déjà relevé

Tout au long de leur parcours, Fabrice et Briac incitent les gens qu'ils croisent à faire un don sur leur cagnotte en ligne. L'intégralité des fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et les résultats sont bons : la barre des 10 000 euros vient d'être dépassée, plus tôt que prévue. Désormais, leur objectif est d'atteindre les 15 000 euros.

Un succès qui réjouit Briac :

"On s'ennuie quand on ne fait rien, on est des boulimiques de la vie. On a atteint notre objectif de 10 000 euros, c'est incroyable. On ne pensait pas en arriver là quand on a contacté la Ligue contre le cancer. Au début, ils se sont dit 'qui sont ces deux zigotos de la télé ?'. Maintenant ils nous font confiance et ils ont fait de ce tour leur projet annuel. On en est très fiers"

Pour suivre leurs aventures en vidéo, rendez-vous sur YouTube.