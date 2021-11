Dans Ma France, le journaliste Lucas Jakubowicz décrypte les rapports des politiques avec leurs animaux

Dans l'émission Ma France ce vendredi, Wendy Bouchard recevait Hélène Thouy, la co-présidente du parti animaliste, candidate à la Présidentielle 2022. À cette occasion, Lucas Jakubowicz, journaliste politique et auteur du livre "Un animal pour les gouverner tous", était également invité de l'émission. Il revient sur l'utilisation de la cause animale, à laquelle les Français sont très sensibles, par les politiques à des fins électoralistes.

Lucas Jacubowitz, vous êtes journaliste politique, vous avez vu cette vague qui monte, 47% des Français pourraient se déterminer en fonction des propositions des candidats sur la cause animale. Il y a vraiment ce mouvement, cette dynamique en faveur des animaux ?

Oui, après ce qui est rigolo c'est de voir que la cause animale, ça veut tout dire et rien dire. La preuve, c'est que depuis quelques mois, tous les candidats à la présidentielle parlent du bien-être animal. Mais en réalité, c'est surtout pour valider la ligne de leur parti. Par exemple, quand on regarde Emmanuel Macron, le président du "en même temps", il va dire "oui, je vais dans un refuge SPA pour aider les animaux abandonnés, mais en même temps je reconnais que les chasseurs aiment leurs animaux". Les communistes, avec Fabien Roussel disent "oui d'accord il faut arrêter les élevages en batterie, mais il faut surtout augmenter les salaires des gens qui travaillent dans les élevages". En fait derrière chaque propos lié aux animaux, il y a toujours la validation d'une idée politique et d'un programme.

Vous avez enquêté, et au final, diriez-vous qu'il y a une dose de cinéma, de manipulation, d'insincérité dans la mise en scène des dirigeants avec les animaux ?

Je dirais que tout dépend des dirigeants. Par exemple, Marine Le Pen, effectivement, pose énormément avec des chatons. Et ça permet de se dédiaboliser. En même temps, elle est vraiment fan de chatons, c'est pas du chiquet. Elle est vraiment très amoureuse de chats. Après ce qu'on constate, c'est que dans les partis de droite populiste, partout dans le monde, assez souvent, il y a la tentation de manipuler les animaux mignons, justement pour casser une image de parti dur. Matteo Salvini, en Italie, a fait toute sa campagne électorale en posant avec des chatons. Mike Pence, qui est vraiment l'incarnation de la droite conservatrice américaine, pendant toutes les années où il était vice-président de Donald Trump, a utilisé le lapin de sa petite-fille pour adoucir son image. Donc oui, forcément y a du chiquet, forcément y a de la manipulation, y compris pour des dirigeants politiques qui aiment vraiment leurs animaux. Quand par exemple Joe Biden, juste avant de se présenter à la primaire démocrate, adopte un bébé berger allemand, pose avec. Quand on regarde bien, les bergers allemands sont les chiens les plus populaires dans les états américains qui étaient traditionnellement démocrates, mais qui avaient voté Trump en 2016. Où est la sincérité, où est la manipulation, on ne sait pas, mais en tout cas s'il y a manipulation ça marche, parce qu'il a regagné tous les états que Trump avait gagné. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines.

En France, tous les présidents de la Ve république ont au moins tous eu un labrador. Valéry Giscard d'Estaing a eu un labrador après avoir eu un Braque de Weimar, auquel il parlait en anglais, mais qui semblait trop artistocrate pour coller avec l'esprit de modernité qu'il voulait insuffler, ça vous le racontez dans votre livre par exemple.

Oui, tout a fait, quand il est arrivé au pouvoir il avait effectivement un chien de chasse, racé, qui buvait du thé, auquel auquel il parlait en Anglais, mais ça ne faisait pas "président populaire". Donc effectivement, il a adopté un labrador qu'il a mis en scène pendant tout son septennat. Il a laissé fuiter, par exemple, dans la presse, que son chien s'était fait la malle, et qu'il avait cherché en personne dans les rues adjacentes de l'Elysée. Le message c'était de dire aux Français, "vous voyez je suis comme vous, moi aussi je m'inquiète quand je perds mon chien." Il avait aussi convoqué les journalistes quand son chien avait fait des petits, pour dire "regardez, moi aussi je peux poser à côté d'animaux mignons". Ce qui est très rigolo c'est qu'une semaine après, son principal opposant de l'époque qui était François Mitterrand a convoqué la presse dans sa bergerie des Landes pour poser avec ses bébés ânes. Pour dire "Oui Giscard a des bébés chiens, mais moi j'ai des ânes mignons". Donc on avait déjà, à cette époque, la tentation de manipuler les animaux à des fins électorales, mais c'est monté en puissance depuis quelques années. Parce que le bien-être animal c'est de plus en plus important. Parce que on est dans le culte du mignon aussi, parce que les réseaux sociaux permettent de viraliser à grande échelle des images.

Aujourd'hui quand vous voyez le Président de la République Emmanuel Macron, trois mois après son arrivée à l'Elysée, qui va dans un refuge SPA pour adopter son chien Nemo, qui est un croisé, donc un animal de sang mêlé, qu'est ce que vous vous dites ? Adopter pour mieux régner, c'est une stratégie qu'Emanuel Macron, continue à utiliser ?

Il n'est pas le seul. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est une mode depuis deux ans, d'aller dans un chenil pour adopter un chien. Gérald Darmanin a fait pareil, il a adopté un chat. Celui qui a fait le plus fort, c'est Boris Johnson (le Premier ministre britannique, ndlr), qui a adopté un chien handicapé, pour montrer qu'il était vraiment inclusif. Et là, c'est vraiment de la grosse manipulation, d'autant plus que quelques années avant, il défendait la chasse à courre.

L'effet chien ça fonctionne, quand on regarde les sondages, qui disent que ça a aidé Emmanuel Macron ?

Oui, ça fonctionne. Emmanuel Macron, quand il a adopté Nemo, c'était le moment où il était le plus bas dans les sondages. C'est le moment où il était plus bas que Nicolas Sarkozy et François Hollande à la même époque. Alors quand on regarde les études qualitatives qui datent de l'été 12017, on reprochait à Emmanuel Macron d'être trop jeune, d'être technocrate, d'être inhumain. Justement, le chien permet à la fois de montrer qu'il a de l'expérience parce qu'il s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs, et qu'en même temps il est empathique, qu'il a du cœur. Et automatiquement, il a remonté. Alors on ne sait pas si c'est lié uniquement à l'effet chien ou pas, mais quand on regarde les baromètres Ifop, on voit qu'à chaque fois qu'il dégringole de 5 points, il ressort Nemo de la naphtaline. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est assez troublant.

Dans votre livre, vous citez Donald Trump, qui n'aime qu'une bête, qu'un animal, qu'un seul chien.

Oui, alors d'abord, pour parler de lui, Donald Trump a été élu en étant l'antithèse des présidents précédents, qui avaient tous eu des chiens. Lui il n'a jamais eu de chiens, il l'a revendiqué pendant sa campagne, il s'est même moqué de son vice-président Mike Pence en le traitant de péquenaud parce qu'il a fait venir tous ses animaux domestiques à la vice-présidence avec lui. Et quand on regarde, depuis qu'il est homme d'affaires, et depuis les années 80, il utilise très très souvent le mot "chien", mais c'est vraiment extrêmement péjoratif dans sa bouche. Et le seul chien qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est le chien qui a débusqué Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'Etat islamique. Là, il a fait une conférence de presse, disant que c'était un "great dog" et un "wonderful animal", et il l'a décoré. Et il a fait quelque chose qui, à mon sens, est très discourtois : il a mis une photo de lui avec le chien, et la médaille d'honneur américaine, sauf qu'il a "photoshoppé" la photo et qu'il a remplacé la tête d'un vétéran de la guerre du Vietnam par la tête du chien!

