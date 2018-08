Loire, France

Dans quatre jours, c'est la reprise du championnat de Ligue 1. Pour les Verts c'est le samedi 11 août 2018, contre Guingamp, à Geoffroy Guichard. Pour vous faire patienter, France Bleu Saint-Étienne Loire est allé chercher les ambassadeurs de l'ASSE. Le club a sélectionné des supporters pour une campagne sur les abonnements lancée fin mai.

Jack est un Normand âgé de 81 ans et il est abonné depuis 1960 : "_Je ne suis pas le plus ancien mais un des plus anciens abonnés de l'AS Saint-Étienne_. Cette campagne représente un aboutissement parce que dans ma vie il y a un fil vert, c'est l'ASSE." Jack ne loupe aucune rencontre des Stéphanois "J'ai transmis cette passion à mes enfants et à mes petits-fils."

Sur les affiches de la campagne d'abonnement pour l'ASSE, Jack pose en chemise et on peut lire cette phrase "Je suis une légende". Il raconte que ses amis l'appelaient pour lui dire "On t'a vu à l'arrêt de bus et sur un tram !" Il raconte même en souriant, que sa femme s'est arrangée pour ne jamais accoucher les jours de matches des Verts.