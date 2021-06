Dans quel état psychiatrique sont les Côte-d'Oriens après des mois de confinement ?

Ce mercredi 9 juin, on récupère aujourd'hui un petit peu de liberté. On a le droit de faire du sport, d'aller au resto, le couvre feu est décalé à 23 heures, etc. Mais dans quel état aborde-t-on cette période de liberté retrouvée ? Clément Guillet, psychiatre à la Chartreuse à Dijon, nous répond.

Anne Pinczon du Sel : De votre expérience de soignant, Clément Guillet, comment vont les Côte-d'Oriens en ce moment ?

Clément Guillet : Je dirais qu'ils ont été très impactés, en tout cas au début de la pandémie, en mars-avril 2020. Et après, il y a une sorte d'habituation. Mais oui, le moral est encore fragile puisque il y a des contraintes. Il y a encore l'isolement. Il y a encore beaucoup de choses qui vont peser sur le moral, sur la vie psychologique des côte-d'oriens.

APS : Cette nouvelle étape de confinement, ça va faire du bien, du mal, comment vous le voyez ?

CG : Je pense que ça va faire du bien. Non, vraiment, je pense que c'est un soulagement. Et puis, à terme, quand les restrictions seront levées complètement, on va aller vers l'avant. C'est intéressant de voir que quand on suit les chiffres de Santé publique France, dès qu'il y a des restrictions sanitaires, il y a une augmentation des troubles anxieux et dépressifs qui sont multipliés par deux. Premier confinement, deuxième confinement et qui s'apaise après, lorsque il y a un relâchement.

APS : Des troubles anxieux, ça veut dire quoi, concrètement ?

CG : Qu'ils sont angoissés, pour plusieurs raisons. On avait tous types de pathologies. On voyait par exemple les hypocondriaques qui avaient très peur de la maladie en elle-même. On voyait les anxieux de ne plus voir leurs proches, d'être isolés. Et puis aussi des patients qui souffrent de dépression à cause justement de l'isolement, mais aussi la peur de la pandémie.

APS : A la Chartreuse, par exemple, vous avez eu plus d'hospitalisations suite à ces confinements ?

CG : Début mars 2020, on a vu des hospitalisations de patients qui étaient de type psychotique, délirant, par exemple, d'autres qui étaient hypocondriaques. Puis après, on a vu des épisodes dépressifs caractérisés. Vraiment, des gens qui étaient impactés, avec un peu de retardement. En juin juillet on a vu vraiment les gens isolés à cause du confinement, mais aussi à cause du vide en général, venir en hospitalisation la plupart. Vous pensez que les gens qui avaient déjà souffert de problèmes psychologiques psychiatriques étaient beaucoup plus à risque de rechuter? Mais on a vu aussi beaucoup de premiers épisodes. C'est ça qui est important.

APS : Est-ce que la reprise du sport aura un effet sur la santé mentale ?

CG : J'en suis persuadé. Je vois beaucoup de gens aussi des consultations de sommeil et on voit des gens qui ont été impactés par le manque d'activité, notamment physique, et donc du coup, il y avait une perturbation de leur sommeil. On voit que les troubles du sommeil ont été majorés et même persistent entre les différents conflits persistent plus longtemps que les troubles anxieux et dépressifs. Donc, c'est sûr que pour la santé mentale, le sommeil, effectivement, la reprise du sport ne peut être que bénéfique.

APS : Y'a-t-il un risque de faire la fête à outrance ?

CG : Il peut y avoir un petit côté de rattrapage. Bien sûr, il peut y avoir des augmentations de consommation. Il y en avait aussi pendant le confinement. En fait, il y avait plus de consommation de tabac. La consommation d'alcool n'a pas vraiment baissé. Il peut y avoir une reprise, bien sûr, avec les soirées des risques d'alcoolisation, on va aux urgences en période habituelle et il peut y avoir effectivement un effet de rattrapage. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est de dire que la pandémie a mis le doigt sur la santé mentale. On a vraiment pointé ça. Les politiques s'en sont emparés. On s'est emparé de la question et plus largement de la santé. Et donc ça, j'espère que ça va rester après que les gens ne l'oublieront pas trop vite.