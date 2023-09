Dans quelles communes de Dordogne la taxe foncière augmente-t-elle le plus cette année ?

C'est la mauvaise surprise de la rentrée. L'augmentation de la taxe foncière pour tous les propriétaires de France. Vous avez peut-être déjà reçu le courrier dans la boite aux lettres : les bases servant de calcul à la taxe foncière, appelées aussi valeurs locatives cadastrales, suivent désormais l'inflation. En conséquence, pour l’année 2023, elles augmentent de 7,1 %. Et c'est pour tout le monde.

La plupart des communes ont donc décidé de ne pas toucher à leur part de la taxe. Pour faire passer la pilule. Mais il y a quand même des exceptions. 66 communes en Dordogne augmentent le taux de la taxe cette année, selon les données des finances publiques. La palme revient à Lisle avec 5,82 points d'augmentation entre 2022 et 2023 selon la direction des finances publiques, ce qui donne pour les propriétaire 15% d'augmentation, selon la mairie.

Lisle, la palme de la plus forte hausse

"On fait partie des communes qui offrent des services à la population", se justifie le maire Joël Constant. "Surtout la maison de santé. Elle a 15 professionnels de santé, avec deux médecins généralistes. Ce service, on l'offre à 70 communes des environs, mais on est les seuls à l'assumer financièrement. Cela nous a endettés, on était obligés d'augmenter les impôts".

"La plupart des gens, ça va les toucher au portefeuille, mais je pense qu'ils ont compris que ça se justifie", avant le maire, mettant en avant le nombre de constructions nouvelles dans le village et les 17 nouvelles inscriptions en maternelle cette année. La commune est attractive, selon lui, mais il faut bien payer pour les services qu'elle offre.

Trois communes baissent leur taxe foncière

Trois mairie ont fait le choix inverse. Elles ont baissé la taxe foncière, d'environ 1%. La Jemaye-Ponteyraud, Marquay, où le maire revendique de faire un geste pour ses administrés, et Sarlat. Là, c'était une "promesse faite lors de la campagne des municipales", explique le maire Jean-Jacques de Peretti, parce que la taxe foncière était jusque là particulièrement élevée dans la ville. Les Sarladais payaient un taux de 67,72% de la valeur locative, un taux presque 20 points plus élevé que la plupart des communes de Dordogne.

De toutes manières, même les communes qui baissent le taux de taxe foncière cette année vont y gagner. "La taxe foncière est perçue intégralement par les collectivités locales pour financer leur budget", explique la direction des finances publiques. L'augmentation de 7,1% de la base de calcul pour suivre l'inflation va donc faire augmenter leurs recettes pour l'exercice 2023.