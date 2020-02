Dans son livre, cette maman landaise explique comment communiquer avec son bébé grâce au langage des signes

View this post on Instagram

Non sans émotions, j’écris ces mots les yeux tout embués, le voilà, il est là mon premier livre consacré à l’apprentissage des signes puisés de la LSF pour signer avec bébé 🙌🏻 aux éditions @edition_marabout de @hachettefr ! Il recense +de 200 signes (+ comptines) c’est à tous les signes pour bébés dans le domaine du maternage proximal illustrés par la talentueuse @emmanuellepioli + vidéos mais aussi pour tous les autres parents ! Et toute une première partie qui me tiens tellement à coeur qui parle de maternage proximal, de l’importance d’écouter son instinct de parent , mais aussi je vous parle de l’Histoire des Sourds de la communauté qu’il y a derrière les signes de cette langue qui m’est chère . Je vous guide sur comment signer avec bebe, ce livre répond à toutes vos questions de parents et assure même le service après-vente avec la multitude de questions que vous m’écrivez chaque jour. Bon nombre de livres de signes bébé existent mais aucun n’était assez complet à mes yeux et n’intégrait le maternage proximal , les véritables besoins de nos bébés et ses signes . Ce livre il est là grâce à vous🙏🏻 vous avez été mon moteur il répond à vos besoins auxquels je tente de répondre en mp en story et post tous les jours, chaque enfant et leurs petites mimines y a contribué vous avez été ma lumière ma matière pour tisser ce livre qui part de mes compétences en Lsf bien sûr et en psychologie du développement de l’enfant de par mes premières études ❤️ c’est mon livre mais il est là grâce à vous 🙏🏻 il va pouvoir guider un grand nombre de parents et doucement informer sur le maternage que les neurosciences les violences éducatives la Langue des Signes et sa communauté . Ces petites graines feront je le souhaite leur chemin pour contribuer à répondre aux besoins de tous les enfants . Il est actuellement en précommande (lien dans ma bio) je vous livre donc là mon bébé qui m’a demandé un temps monstre et beaucoup de sacrifices et qui voit le jour grâce à vous et à vos innombrables demandes en mp 😊 un grand merci à Hachette @edition_marabout d’être venu me proposer ce projet fou❤️ #communicationgestuelleassocieealaparole #bebesigne #maternageproximal #nveo #lsf