Dans un contexte de reprise de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron s'adresse aux Français mardi soir

Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20h dans un contexte de reprise de l'épidémie de Covid-19. Le chef de l'Etat doit également se prononcer sur la relance économique et les réformes, à cinq mois de la présidentielle.

Alors que l'Europe, dont la France dans une moindre mesure, est concernée par la reprise de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français mardi à 20h. Le chef de l'Etat ne s'était plus adressé aux Français depuis le 12 juillet sur ce thème-là. Selon l'OMS, l'Europe est à nouveau devenue "l'épicentre de l'épidémie" et peut craindre le nombre de 500.000 morts supplémentaires d'ici à février. L'Allemagne voit le nombre de cas exploser. Mais la France demeure relativement épargnée pour le moment.

Le chef de l'Etat ne devrait donc pas annoncer un nouveau confinement ou couvre-feu. Emmanuel Macron devrait en revanche inciter les Français à aller se faire injecter la troisième dose de rappel contre le Covd-19. Une campagne qui avance trop lentement pour l'exécutif, inquiet de la remontée des courbes. Lors de la dernière allocution d'Emmanuel Macron sur le sujet, l'annonce de la fin des tests gratuits et l'extension du pass sanitaire avait donné un grand coup de fouet à la campagne de vaccination.

Plus de 60 départements au-dessus du seuil d'alerte

Si la France dispose déjà d'outils pour combattre la pandémie, grâce premièrement à l'une des couvertures maximales les plus élevées au monde, elle n'est pas épargnée non plus par le rebond épidémique. A l'approche de l'hiver, le masque est redevenu obligatoire ce lundi dans les écoles de 39 départements où ils avaient pu l'enlever.

Avec un taux d'incidence repassé au-dessus des 50 cas pour 100.000 habitants au niveau national, l'épidémie a retrouvé un niveau homogène dans la pays. Plus de 60 départements métropolitains et ultra-marins sont au-dessus du seuil d'alerte. A cinq mois de la présidentielle, Emmanuel Macron veut s'adresser aux Français "pour dire où nous en sommes et tracer des perspectives", a estimé sur franceinfo Yaël Braun-Pivet, présidente (LREM) de la commission des lois à l'Assemblée nationale.

Revitaliser la campagne vaccinale

Selon le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, l'objectif de cette allocution est principalement de "revitaliser la campagne vaccinale" et aborder l'épineuse question de la troisième dose pour laquelle il faut "booster la demande des Français". Actuellement, moins de la moitié des personnes éligibles, les plus de 65 ans et les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel.

Rendre la vaccination obligatoire pour cette catégorie de la population ? Conditionner la validité du pass sanitaire à une troisième dose ? Annoncer un place pour troisième dose pour tous, comme en Israël et bientôt en Allemagne ? "La discusion est clairement sur la tabler, il y aura un Conseil de défense mardi matin et le président de la République en tirera toutes les conséquences", a souligné le député LREM Sylvain Maillard sur BFMTV. Vendredi dernier, le Premier ministre Jean Castex indiquait à l'AFP réfléchir en priorité à la piste d'un pass conditionné à une troisième dose.

"Si au bout d'un certain temps, le vaccin n'est plus actif et qu'il faut une dose de rappel, il y a une certaine logique à le lier au pass sanitaire", estime Mme Braun-Pivet, même si Richard Ferrand a dit dimanche que ce scénario n'était "à ce stade pas sur la table". Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola "cette troisième dose pour l'ensemble de la population est sans urgence". "Le problème, ce sont les gens qui ne sont pas du tout vaccinés", ajoute-t-elle sur France Inter.

Relance économique et les réformes à venir

Emmanuel Macron, pas encore candidat à sa succession à la présidence de la République, évoquera également la relance économique du pays et les réformes comme celle des retraites. Ce qui ne manque pas de faire réagir l'opposition. "Un bavardage" d'un "spécialiste du double langage", selon Jean-Luc Mélenchon (LFI). "Une mise en scène sur la question sanitaire" d'un "président en campagne", d'après Julien Bayou (EELV).

"La troisième dose, j'espère que ce sera l'une des annonces claires du président de la République mardi" mais cela "nécessitera un débat parlementaire", a souligné dimanche sur Europe 1/Cnews/Les Echos le président LR du Sénat Gérard Larcher.