Dans un restaurant asiatique de Mont-de-Marsan, c'est un robot qui sert les clients

Si vous vous êtes rendu au restaurant asiatique Sakura à Mont-de-Marsan ces derniers jours, vous l'avez surement déjà vu. Un robot avec une tête de chat passe de tables en tables pour servir les clients. Il est là depuis la mi-août, et il faut dire qu'il amuse beaucoup les clients.

Quand on entre dans le restaurant, on tombe nez à nez avec cette machine qui porte des assiettes de sushis. "Laissez moi passer s'il vous plait" émet-elle lorsque l'on reste sur son passage. Elvine Ma, 16 ans, est la fille du gérant du restaurant, Panrong Ma. Egalement serveuse et en charge du bar et de la caisse, elle nous montre comment le robot fonctionne. "On sélectionne la table 23 sur l'écran puis on clique sur "démarrer", explique-t-elle. Il n'y a pas de risque qu'il rentre dans les tables : avec les capteurs, c'est assez sécurisé."

Un divertissement et une aide au service

Le robot-chat est arrivé au restaurant Sakura il y a deux semaines. Pour le moment, les employés et le gérant en sont plutôt satisfaits. "On a pris cette machine avant tout pour divertir les clients et amuser les enfants, explique Elvine. Et ça reste un petit coup de main, il faut tout de même passer derrière. Mais c'est vrai que c'est plus dur de recruter depuis la pandémie de Covid, alors le robot nous aide bien en attendant. Les effectifs de serveurs et serveuses restent et resteront les mêmes, il n'est pas question de licencier qui que ce soit pour ne prendre que des robots."

Elvine termine les réglages de la machine, qui s'élance ensuite en salle. On suit alors le robot qui, comme prévu, s'arrête à la table 23. "Votre commande est bien arrivée, bon appétit !" entend-on de la bouche du robot. Désirée et Simone sourient en le voyant arriver avec un plateau rempli de café et de crèmes brûlées, même si elles sont un peu sceptiques. "C'est pratique, ça change, mais à choisir, je préfère quand même être servie par de beaux serveurs, tant qu'à faire", sourit Désirée.

Son amie Simone, originaire de Bordeaux, est du même avis. "Le robot n'est pas un humain mais une machine, déclare-t-elle. C'est quand même mieux de se faire servir par un humain."

Une machine qui a coûté 12.000 euros

A la table d'à côté, Julien est beaucoup plus enthousiaste. "Je trouve cela très bien, parce que les serveurs sont tout de même là pour prendre les commandes, et la relation client reste la même. Le robot est juste là pour porter les plateaux que les serveurs n'ont plus à porter. Ils auront moins mal au dos comme ça, je le vois vraiment comme une aide au service."

Une aide au service qui coûte tout de même 12.000 euros, et qui ne remplace pas un serveur en chair et en os. Le restaurant est d'ailleurs à la recherche d'un nouveau serveur. "On cherche toujours du monde parce que c'est toujours difficile en ce moment. Donc c'est vrai que ce serait une opportunité pour nous si on avait des serveurs en plus."

D'autres expérimentations de ce genre existent, notamment dans le Pas-de-Calais et dans la Drôme. Le propriétaire du restaurant Sakura confie qu'il pourrait commander un autre robot dans les années à venir.