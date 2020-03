Dans un village des Pyrénées-Orientales, un couvre-feu anti-coronavirus et...anti-trafiquants !

Malgré le confinement, le trafic de drogues continue. Dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Maureillas-las-Illas (petit village frontalier de 2 500 habitants) le constate tous les jours. "Chez nous, c'est paradoxal, en cette période de confinement, le trafic routier augmente ! Surtout la nuit !, s'insurge André Bordaneill.

"Pour les autorités, ça s'explique par le fait que les contrôles aux frontières sont désormais très sévères au niveau du Perthus : les gens cherchent donc _d'autres passages entre la France et l'Espagne notamment les clandestins et les trafiquants de stupéfiants__. Depuis l'éternité, le col de Manreilla a toujours été une voie latérale au Perthu_s"explique le maire catalan. Pour rappel, l'Espagne, deuxième pays européen le plus touché par le covid après l'Italie, a également imposé des mesures de confinement.

Couvre feu de 22 heures à 5 heures du matin

Depuis lundi soir, André Bordaneill a donc décidé d'instaurer un couvre feu dans sa commune entre 22 heures et 5 heures du matin. "Une première, sans doute, depuis la seconde guerre mondiale à Maureillas".

Aura-t-il mes moyens de me faire respecter son arrêté ? "La police municipale fait des rondes, les gendarmes et la police aux frontières aussi. C'est un _avertissement sérieux à tous ceux qui veulent entrer ou sortir du territoire_." Dans les Pyrénées-Orientales, jusque-là, seule la ville de Perpignan était concernée par des mesures de couvre-feu (entre 20h et 6h).