Dans un village mayennais, une centaine de toitures encore bâchées après les averses de grêle du 20 mai

Si vous traversez Thorigné-en-Charnie, dans les Coëvrons, vous ne pourrez pas les louper : des bâches colorées recouvrent de nombreux toits. L'averse de grêles du 20 mai a laissé des traces dans ce village de 200 habitants. Au total, une centaine d'habitations ont été touchées selon le maire, Bernard Morice. Les travaux viennent de commencer pour certaines maisons mais pour les bâtiments communaux, les réparations mettront plus de temps à être lancées car la commune attend une dotation de l'État pour pouvoir en financer une partie.

Les travaux de réparation des toitures ont commencé à Thorigné-en-Charnie : le chantier pourrait prendre un an, selon un des charpentiers. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Tout le village est plus ou moins bâché"

Très peu de bâtiments ont échappé à la grêle à Thorigné-en-Charnie : les énormes grêlons ont laissé des trous dans les ardoises, mais aussi dans les fenêtres, les volets et même les gouttières. "La toiture de la mairie est à refaire, la toiture et le préau de l'école aussi. Après, on a toutes nos dépendances. L'église, elle a souffert énormément aussi", décrit Bernard Morice, le maire de Thorigné-en-Charnie. Puis il résume : "Tout le village est plus ou moins bâché".

On se retrouve avec une facture extrêmement élevée pour une population de 200 habitants : on va dépasser les 100 000 euros, hors taxe.

Bernard Morice, maire de Thorigné-en-Charnie

Bernard Morice estime le coût des travaux de réparation à plus de 100 000 euros juste pour la réfection des toitures des bâtiments communaux. Ce budget pourrait être encore plus élevé avec le changement des volets et des fenêtres perforés par les grêlons. Le maire de Thorigné-en-Charnie compte sur une aide de l'État mais elle pourrait mettre du temps à être versée : il s'agit de la Dotation d'équipement des territoires ruraux, la DTR. "C'est une aide qui est accordée à l'investissement dans les petites collectivités pour permettre d'engager des travaux. Dans le cas présent, les services de la préfecture m'ont fait comprendre qu'il fallait dans un premier temps d'abord faire l'évaluation des dégâts. Après l'expertise, on va commencer à monter un dossier. On doit déposer ça en décembre et la commission est souvent en mars", explique Bernard Morice.

Les toitures de l'école et de son préau n'ont pas été épargnées par l'averse de grêle du 20 mai. © Radio France - Maïwenn Bordron

Au-delà des dégâts sur les bâtiments communaux, la grêle a aussi frappé de nombreuses maisons, comme celle de Marie-Ange Boul. Plus de la moitié de la toiture a été endommagée. Après plus de deux mois d'attente, les travaux de réparation viennent de commencer et vont se poursuivre en septembre. "Je me dis qu'il y a pire que nous. On n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de mort, on a juste connu des dégâts matériels", relative cette habitante de Thorigné-en-Charnie, qui est également agent communal.

"On a encore au moins 7 chantiers à faire", affirme un ouvrier de l'entreprises Les Toitures mayennaises. Selon ce charpentier-couvreur, l'ensemble des réparations pourrait prendre un an dans le village.