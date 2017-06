Dans une lettre à Emmanuel Macron, une famille vauclusienne demande un statut pour les parents d'enfant handicapé

Nathalie et Stéphan Chaton ont écrit au Président pour lui demander la création d'un statut d'aidant familial pour les parents d'enfant handicapé. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis de faire de l'accompagnement des personnes handicapées l'une des priorités de son quinquennat.

"Monsieur le Président, (...) les parents d'enfants handicapés sont toujours oubliés", écrivent Nathalie et Stéphan Chaton, dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron et à Sophie Cluzel, la Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Ce couple installé à Maubec demande la création d'un statut d'aidant familial spécifique. Contacté par France Bleu Vaucluse, le secrétariat d'Etat s'engage à leur répondre.

Démissionner pour s'occuper de leur fils

Tristan, leur fils de huit ans, est atteint du syndrome du X fragile. Cette maladie orpheline touche 12 000 garçons en France et entraîne des troubles du langage, du comportement et de la motricité. Dès sa naissance, les parents remarquent ses difficultés à respirer et déglutir. "Les médecins disaient chaque fois +il va bientôt marcher. Il va bientôt parler+", se souvient Stéphan. Quand Tristan a deux ans, la famille se lance dans une recherche de diagnostic. "Deux ans d'errance médicale" avant de mettre un nom sur la maladie.

On a été obligé de démissionner et de trouver un nouveau projet" - Stéphan Chaton

A ce moment-là, Nathalie travaille pour les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse. Son mari, pour le Ministère de l'Agriculture à Carpentras-Serres. Les parents se demandent alors comment gérer le handicap de leur fils : "on a senti les écoles frileuses face à sa différence. Et dans les structures spécialisées, c'est de l'occupationnel, alors qu'on voulait un vrai projet éducatif". Tous les deux décident donc de démissionner, et de reprendre un hôtel à Maubec.

Stéphan Chaton interpelle le président de la République Copier

Une reconnaissance financière et sociale

Je voudrais une reconnaissance de mon statut d'aidant familial, avec un tarif plus élevé... Avec 5,40 euros de l'heure, je ne peux pas vivre !" - Nathalie Chaton

Ils transforment une chambre en salle de classe pour Tristan. Nathalie devient enseignante. Dès 5heures le matin, la mère de famille se forme sur internet. Elle pioche dans diverses méthodes d'éducation pour trouver ce qui fonctionnera avec Tristan. Puis elle donne des cours à son fils, avec une éducatrice. L'après-midi, elle s'occupe de l'hôtel. Ensuite, les rendez-vous médicaux... "C'est du non-stop". Pourtant, sa Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est calculée sur la base de 40 heures par mois, à environ 5,40 euros l'heure.

C'est ce quotidien épuisant qu'elle décrit dans sa lettre à Emmanuel Macron. Nathalie et Stéphan Chaton racontent également le manque de considération des professionnels et des institutions : "Nous sommes devenus des spécialistes. Pourtant, on ne nous traite "que" comme des parents," déplore Stéphan. Le couple voudrait pourtant se rendre utile. "Tout ce travail pourrait servir à d'autres enfants", sourit Nathalie.

Stéphan Chaton ne s'attend pas à une réponse immédiate : "il faut le temps qu'ils s'installent !" © Radio France - Lauriane Delanoë

