Dans une station-service indépendante du Sud-Gironde, la remise de 18 centimes "ne changera rien"

Situé dans le Sud-Gironde, entre Captieux et Bazas, le village de Lerm-et-Musset (478 habitants) ne compte plus qu'un seul commerce. Il s'agit d'une station-service qui fait aussi bar-épicerie-charcuterie-poste. Dans cette station indépendante, l'une des trois dernières du genre en Gironde, le litre de gazole affiche 2,37 euros/L. "Ce n'est pas donné, mais ça dépanne", résume Bernard, un habitué du lieu, en mettant quelques litres dans son camion.

Dépenser 10 ou 20 centimes de plus, ça change rien, il faut que le village vive !" - Eric

"Bonjour, je viens pour le pain et le repas du jour s'il vous plaît". Comme tous les matins, le carillon accroché à la porte d'entrée n'arrête pas de sonner. "Bonjour Van" lance Philippe qui lui vient "pour un colis, le journal et une baguette". Peu de clients font le plein. "Le prix est quand même assez élevé, c'est normal, ça fait partie du jeu", dit ce gérant de chambres d'hôtes qui déclare "[éviter] les stations Total" depuis la guerre en Ukraine.

La station-service de Lerm-et-Musset dans le Sud-Gironde, propose carburants, pain, journal, charcuterie, pantoufles... © Radio France - Jules Brelaz

La remise de 18 centimes par litre de carburant attendra encore un peu chez Vanessa. "Je vais faire comme tout le monde, je vais devoir vider mes deux cuves et après je pourrai appliquer ces 18 centimes de rabais". La ristourne ne semble pas de toute façon très attendue par les clients.

"On nous prend pour des cons" - Pierre

"On aura 18 centimes de moins mais comme ça a augmenté avant, il n'y a pas de différence, calcule Pierre, assis au comptoir du bar. C'était à 1,99 ou 2 euros, maintenant on est à 2,15, donc on prend les 18 centimes qu'on avait perdus; on ne gagne rien du tout, on nous prend pour des cons !"

Pendant ce temps-là, un ouvrier qui travaille sur un chantier dans le village, commande une pizza et du pâté de tête sous-vide. "En fait, je fais aussi dépôt-vente, explique Vanessa, ce sont les mêmes prix qu'à la boucherie, donc il y a pas mal de monde qui passe commande pour éviter d'aller jusqu'à Bazas ou Grignols pour aller chercher leurs marchandises".

Malgré le prix salé à la pompe, ici tout le monde arrive avec le sourire. "Le village serait mort si on n'avait pas ce commerce", confie Jacques. "Et puis il y a une belle patronne", ajoute, taquin, Pierre. Vanessa Brand, une Savoyarde, a repris le commerce il y a un an quasiment jour pour jour juste après la naissance de son deuxième enfant. L'ancienne gérante, Aline Espagnet, venait alors de prendre sa retraite pour devenir, elle aussi, une autre cliente fidèle de la station-service bar-épicerie-poste-boucherie...