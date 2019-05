Danser le flamenco dans les couloirs de l'hôpital, c'est possible au CHU de Nîmes

Nîmes, France

Dans le hall de l'hôpital, une touche de couleur apparaît, soudainement. C'est Chely La Torito, danseuse de flamenco. Elle escalade le comptoir de l'accueil avec sa longue robe. "Je ne m'y attendais pas du tout, lâche Sabrina, un large sourire aux lèvres. Je suis très touchée. Ça fait beaucoup de bien au cœur, _ce spectacle me permet d'oublier la maladie_." Accompagnée de Nino Garcia à la guitare, Chely distribue des fleurs. Elle invite les spectateurs à chanter avec elle. Clélia, hospitalisée depuis 2016, se prête au jeu. Pour elle, l'hôpital doit être un lieu de vie. De joie. "J'ai déjà testé beaucoup d'ateliers à l'hôpital et je trouve que ça fait du bien de venir pour autre chose que les soins, ça nous fait sortir du carcan de la maladie".

"La danse permet d'apaiser la douleur"

Pour la professeure Nadine Houédé, cheffe du service oncologie du CHU de Nîmes, le rôle de l'hôpital de doit pas s'arrêter aux soins. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à mettre en place cet atelier flamenco.

Chely n'a pas hésité une seconde à rejoindre le projet. La danseuse a elle-même passé beaucoup de temps au CHU de Nîmes, pour accompagner son papa malade. "Lorsque je venais ici, je passais mon temps à attendre... J'avais un grand besoin de m'évader. Alors j'ai pris un carnet et j'ai écrit un spectacle, raconte-t-elle, émue. Selon moi, la danse permet d'apaiser la douleur." Ce spectacle, elle l'a joué aujourd'hui devant les patients du service. Une première rencontre prometteuse.

Chely et Nino © Radio France - Claire Leys

Désormais, un mercredi par mois, Chely viendra à l'institut de cancérologie pour permettre aux patients de réapprendre à aimer leur corps, malgré les traces de la maladie. Et pour s'évader, le temps d'une danse.