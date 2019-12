Dany Moureaux a joué 24 h non stop de l'accordéon, à Arbois

Arbois, France

Ce défi, il l'a réalisé pour le Téléthon mais aussi pour sa fille. Dany Moureaux a réussi à jouer 24 h d'accordéon non-stop, ce weekend, à l'espace Pasteur d'Arbois dans le Jura.

"Je pensais ne tenir que 20 h. J'ai été porté par le public ", assure Dany, aussi connu pour sa participation à l'émission de télévision L'amour est dans le pré. " Le plus difficile reste la dernière heure. J'ai bien cru que l'aiguille de l'horloge était en panne ", sourit l'artiste qui joue de l'accordéon depuis 35 ans. Un exploit qui a démarré ce samedi à 8 h, jusqu'à 8 h 45, ce dimanche matin.

Pendant 24 h, Dany Moureaux ne s'est presque pas arrêté. " J'ai fait quelques pauses de 15 minutes, pour aller aux toilettes et boire un peu d'eau. Le reste du temps, on me donnait des grains de raisin entre deux morceaux pour tenir le choc".

On fait deux heures et demi de route pour le voir

Un défi réalisé sous le regard de nombreux passionnés d'accordéon comme Magalie et Charles. " On fait des fois deux heures et demi de route pour pouvoir l'écouter. Je joue aussi un peu d'accordéon avec lui ", assure fièrement Magalie.

Magalie et Charles sont des fans de l'accordéoniste Dany Moureaux. © Radio France - Virginie Vandeville

Après une sieste de 3 h à peine, Dany Moureaux est revenu à la salle des fêtes, ce dimanche pour jouer de nouveau pour son public jusqu'à 17 h.

Le défi lui, devrait être validé dans les prochains jours avant d'apparaître dans le livre des records.