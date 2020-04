Daoust m'eo serr an ilizoù e labour ar veleien memestra

Gant ar prantad kenfinañ 'zo er mare-mañ ha betek an 11 a viz Mae d'an nebeutañ ez eus ur bern traoù a cheñch en hor buhez, evit ar veleien evel evit ar re all. Difennet eo dezho mont da welet o farrizianiz evel-just, degemer anezho ha lidañ oferennoù en ilizoù. Setu penaos e vez graet gant ar veleien evit kas o c'hefridi da benn neuze ?

Klask a ra Bastian Davy, beleg e Karaez, bezañ tost eus an dud en un doare all, da lavaret eo e vez selaouet kalz an dud. Kalz amzer e tremen ouzh ar bellgomz, etre div ha teir eurvezh bemdez abaoe kreiz miz Meurzh p'omp bet kenfinet. N'eo ket anat ar prantad evit an dud dreist-holl pa 'z a d'an anaon un den tost d'hor c'halon, emezañ.