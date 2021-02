Gérald Darmanin au chevet des commissariats de police de Belfort et Montbéliard

Les commissariats de Belfort et de Montbéliard ont reçu la visite de Gérald Darmanin ce lundi 22 février. Le ministre de l'Intérieur était de passage dans la région dans le cadre du Beauvau de la sécurité, une grande tournée nationale lancée par le gouvernement pour répondre aux doléances des fonctionnaires de police.

À Belfort, le ministre de l'Intérieur a échangé durant une table ronde de plus d'une heure et demie avec des membres de différents services au sein du commissariat. Plusieurs fonctionnaires ont pris la parole pour sensibiliser le ministre de l'Intérieur sur leurs conditions de travail.

À Belfort, le manque d'effectifs et la charge de travail pointés du doigt

Des agents de terrain aux enquêteurs dans les bureaux en passant par les membres de l'administration, tous ont fait remonter des problèmes d'effectifs et une charge de travail trop lourde à porter. Les fonctionnaires parlent d'effectifs "trop légers", de "fatigue", de "contrainte".

"On tire la langue" témoigne un brigadier dans le service en charge des affaires de stupéfiants. "Moi je n'y arrive plus face au poids de la pile de dossiers devant moi. Nous avons 120 dossiers de plaintes à traiter par enquêteur. Nous sommes surchargés, et du coup nous n'avons plus de réponses à donner".

De son côté, Gérald Darmanin reconnaît qu'il y a des améliorations à trouver sur la charge de travail qui pèse sur les fonctionnaires, mais il évoque plutôt un problème d'organisation et d'attractivité plutôt que d'effectifs. "Il n'y a pas un manque d'effectif puisqu'il y a une augmentation générale du nombre de policiers sur le territoire national" a déclaré le ministre de l'Intérieur. "Mais notre travail, c'est à de mettre plus de policiers et de gendarmes, ce que nous faisons actuellement, mais aussi de simplifier les procédures et de simplifier les tâches administratives. C'est un long travail mais tout à fait important pour la police nationale".

Mais du côté de certains fonctionnaires, cette question des effectifs est primordiale. "Il va y avoir des départs bientôt, donc on va avoir besoin de monde" explique Sébastien Garcia, délégué départemental du syndicat de police Alliance à Belfort. "Les belles paroles c'est bien, et puis c'est motivant de voir la présence d'un ministre, mais on attend des actes maintenant".

Damien Meslot, le maire de Belfort, s'est entretenu avec Gérald Darmanin. Il a demandé au ministre de prévoir un renforcement de l'effectif d'au moins 7 policiers, "afin d'éviter que les brigades motocyclistes et cynophile ne soient plus en mesure de fonctionner". Le maire a également demandé un soutien pour le financement de caméras de vidéo-protection pour la ville, afin de pouvoir doubler sur les cinq prochaines années le nombre d'équipements déjà présents.

Un soutien humain et matériel au commissariat de Montbéliard

Après sa visite à Belfort, Gérald Darmanin s'est ensuite rendu à Montbéliard pour témoigner aux élus et aux fonctionnaires montbéliardais de son soutien, après les violences qui ont frappé le quartier de la Petite Hollande.

"Je suis venu vous dire que nous avons un œil particulier pour ce territoire qui a été touché par des violences urbaines assez fortes" a déclaré le ministre de l'Intérieur. Il a salué les huit policiers supplémentaires qui ont pris leur fonctions ce lundi à Montbéliard.

Gérald Darmanin a également annoncé que l'Etat contribuerait au financement des caméras de vidéo-protection que la ville de Montbéliard projette d'installer. "Nous mettrons la moitié du montant des nouvelles caméras dans le quartier de la Petite Hollande. Quelques 70 000 € seront débloqués pour cet équipement".

Plus globalement sur les violences urbaines, il a promis un effort sur l'équipement, notamment les caméras piétons, l'utilisation de drones et tout matériel qui permettra d'améliorer les enquêtes. Marie Noelle Biguinet, la maire de Montbéliard, s'est félicitée de ces annonces. Sept nouvelles caméras seront implantées auprès de la vingtaine actuellement en service sur le quartier de la Petite Hollande.