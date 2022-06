Darnétal : le jeune Adama, salarié dans une boucherie près de Rouen et menacé d'expulsion a obtenu un sursis

Adama Ballo peut souffler quelques instants. Mais l'incertitude plane toujours sur son avenir. Menacé d'expulsion par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, le jeune malien de 20 ans, en CDI dans une boucherie à Darnétal près de Rouen a déposé un recours via son avocate devant le tribunal administratif. Ce dernier a trois mois pour rendre son avis. Ce qui permet au jeune malien de 20 ans de se procurer les documents nécessaires pour rester sur le territoire.

Une situation "absurde et injuste"

En arrivant en France à l'âge de 16 ans, Adama Ballo ne s'imaginait pas vivre des moments difficiles. "J'ai fui le Mali, je suis passé par le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc puis j'ai traversé la Méditerranée avant d'arriver en Espagne et en France", raconte-t-il. Le jeune malien est arrivé en France à l'âge de 16 ans en situation irrégulière après avoir fui son pays en guerre.

A force de travail et de courage il décroche un CAP. Puis devient boucher. "J'ai mon boulot, une copine, mon CDI", explique Adama Ballo. "Je suis fatigué, cette situation est stressante", ajoute-t-il. La préfecture lui demande de repartir au Mali s'il veut faire une demande visa long séjour en France, "en accord avec la convention franco-malienne conclue en la matière, et à l'appui de documents authentiques", nous fait-elle savoir.

Si elle a refusé sa demande de visa c'est parce que les autorités estiment que le document (acte de naissance, ndlr) fourni par Adama est faux. "Son frère qui est au Mali est allé jusqu'à la mairie de son lieu de naissance pour lui envoyer ce document", explique son patron Irwin Lafilé.

La préfecture reste sur ses positions

"On s'est rapproché du consulat et de l'ambassade pour que ces prochains jours pour que nous puissions avoir un document officiel", fait savoir Irwin Lafilé. Le patron dénonce une situation "absurde et injuste". "Il a une vie qui est construite chez nous. Aujourd'hui on demande à un jeune de s'intégrer, à une entreprise de l'accueillir et de la former. Et une fois que tout cela est fait, on nous dit que la situation n'est pas convenable et qu'Adama doit retourner chez lui", se montre stupéfait Irwin Lafilé.

Il faut sortir d'une bureaucratie débile et aveugle - Patrick un client

La situation d'Adama interpelle les clients de la boucherie. "On trouve cela profondément injuste", témoigne Josiane. "Adama est parfaitement intégré. Il a toujours le sourire, ça se voit". Son compagnon est du même avis. "Il faut sortir d'une bureaucratie débile et aveugle, étudier la situation à l'instant T, puis être humain tout simplement", conclut-il.