Date de réouverture du terminal 1, nouvelles lignes en 2022, les annonces de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur

Franck Goldnadel est le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Il annonce plusieurs changements pour 2022 sur France Bleu Azur.

"Nous ne licencierons pas"

"Le bilan n'est pas décevant, c'est un gage d'espoir. Il y a une volonté de reprise. En 2020 nous avions perdu 35 millions, en 2021 il est trop tôt pour le dire, mais nous serons encore en perte, ma décision n'a pas changé nous ne licencierons pas. Nous voulons affronter la reprise avec tous nos salariés.

"Le terminal 1 va rouvrir"

"Le terminal 1 va rouvrir fin mars si les prévisions de trafic se précisent. Il y aura plus de lignes. La reprise est importante et ne passe plus sur le terminal 2."

"L'air n'est pas plus pur sans l'aéroport de Nice"

"L'air n'est pas plus pur avec des avions en moins. Au cœur de l'activité de la crise Covid, nous avions des pics de pollution selon Atmo-PACA. Autour de l'aéroport, il y a des autoroutes, il y a des routes. Le principal émetteur de pollution n'est pas l'aéroport. Nous faisons tout le travail nécessaire pour réduire nos émissions."

Les nouvelles lignes

"Treize nouvelles destinations seront disponibles pour les azuréens l'été prochain, en Europe, la Roumanie la Sardaigne, l'Islande, mais aussi les États-Unis et le Canada vont rouvrir leur lignes."