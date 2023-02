Dauphin retrouvé éventré dans les Landes : "Des pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture"

La photo est effroyable. Le corps d'un dauphin, volontairement éventré, a été retrouvé dimanche 19 février sur une plage de Labenne, dans les Landes. La blessure, nette, ne fait aucun doute sur son caractère volontaire.

Le phénomène de ces dauphins retrouvés échoués sur les côtes françaises du golfe de Gascogne n'est pas rare. L'observatoire pour la conservation de la faune marine, Pélagis, a recensé plus de 400 cétacés morts depuis le 1er décembre 2022, dont plusieurs ont été retrouvés sur les plages landaises.

Qui éventre ces dauphins et pourquoi ?

Selon l'ONG de défense des océans Sea Shepherd, très engagée sur le sujet, ce sont les pêcheurs qui sont responsables de ces actes de cruauté. "Certains pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture", explique ainsi Lamya Essemlali, la présidente de l'antenne française de l'organisation.

"Les pêcheurs ont l'obligation réglementaire de déclarer ces captures. Mais on est à peu près à 1,5 % de déclarations, donc la majeure partie des pêcheurs ne déclarent pas. Et pour que les preuves n'arrivent jamais sur les plages, certains d'entre eux éventrent et éviscèrent ces dauphins, pour tenter de les faire couler au fond de l'eau", ajoute la présidente de l'ONG.

Ces pêcheurs ne risquent pas d'amende ou de sanction pénale. Si de telles pratiques existent, c'est "pour éviter d'avoir une visibilité réelle de l'ampleur de la mortalité sur les dauphins des filets de pêche", assure Lamya Essemlali. "Ils cachent le problème pour éviter la mise en place de mesures d'urgence qui sont des fermetures de zones de pêche. Tous les pays qui ont mis en place des mesures d'urgence pour limiter les captures sont passés par des fermetures de zones de pêche. Et c'est ce que le secteur de la pêche en France refuse catégoriquement", ajoute la militante.

Des chiffres à "multiplier par cinq, voire dix"

Mais ces corps retrouvés sur les plages ne sont malheureusement que la partie visible de l'iceberg, selon la présidente de Sea Shepherd France. "Plus de 80 % des dauphins tués coulent en mer. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 410 cadavres retrouvés sur les plages depuis le 1ᵉʳ décembre 2022. Il faut multiplier ce chiffre par cinq voire par dix, donc on est plutôt entre 2.500 et 4.000 dauphins tués depuis le 1ᵉʳ décembre", déclare-t-elle.

L'ONG Sea Shepherd a justement porté plainte mi-février pour une affaire similaire : six dauphins, dont cinq qui ont été retrouvés morts sur la même plage, à Arcachon, et qui ont tous été éventrés.