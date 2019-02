Circulation : davantage de cancers sur la Rocade d'Avignon

40.000 véhicules empruntent chaque jour la Rocade d'Avignon. Cette autoroute en pleine ville augmente le risque de cancer et la consommation de neuroleptiques dans le quartier. Les habitants espèrent que le prolongement de la Liaison Est-Ouest déplacera les bouchons et les camions.

Les habitants de la Rocadde d'Avignon dénoncent la pollution, le bruit et les nuisances des 40.000 véhicules quotidiens. Le prolongement de la LEO, la Liaison Est Ouest, devrait alléger le trafic sur la rocade. Ce chantier est inscrit au contrat Etat Région mais il faudra plusieurs années pour franchir à nouveau la Durance. Le médecin généraliste de la Rocade, explique qu'il est "indispensable" de construire la LEO pour en finir avec cette "autoroute à l'arrêt moteurs tournants" en pleine ville. Il constate une hausse du nombre de cancers et de la consommation de neuroleptiques.

Gorge qui gratte et boum-boum-boum des camions toute la nuit

Sur la Rocade, Ali rêve de la LEO car si le prochain tronçon au contrat Etat région relie le rond point de l'Amandier à Rognonas, il pourra enfin dormir : "Ça fait boum boum boum toute la nuit. Les camions passent et on ne dort plus. On respire des gaz toute la journée". 40 000 véhicules par jour sur une rocade à deux fois deux voies, c'est "trop de poids lourds" pour Miria. Elle habite prés de la Rocade et pour elle "quand on dit poids lourds, on dit pollution".

Le médecin généraliste installé sur la rocade, Bernard Muscat, rectifie les habitants qui parlent d'une autoroute sous leurs fenêtres : "c'est pire qu'une autoroute. C'est une autoroute à l'arrêt quelques heures par jour. Ils bouchonnent moteurs tournants. Avec pour conséquence du bruit, des insomnies, des pathologie en santé mentale. La consommation de neuroleptiques est plus importante que dans la région. Il est indispensable de faire la LEO".

La Rocade congestionne la zone verte d'Avignon : cancers en hausse de 16%

Pour éviter les embouteillages, Raymond ne roule plus sur la Rocade. Ce retraité confie qu'il "passe par l'extérieur, par les bords de Durance. C'est plus rapide, il y a moins de bouchons parce qu'aux heures pleines, la Rocade, c'est catastrophique". Mais passer par la zone verte, c'est déplacer le problème. Bernard Crucio réside depuis 30 ans dans le quartier et il déplore la surcharge des rues du quartier : "c'est un embouteillage monstre : les gens sont tellement acculés par la circulation qu'ils prennent les sens interdits.

On est de plus en plus dans la pollution. Il suffirait que tout ce qui vient d'Agroparc, Montfavet ou Chateaublanc soit renvoyé sur la route de Marseille. Les chemins de traverse de la zone verte ne doivent pas servir de substitut de rocade". Djamila constate qu'elle va "souvent chez le docteur : la gorge qui gratte, les yeux qui démangent. Quand on attend une demie heure dans les bouchons derrière les camions, on se prend forcément de la fumée en plein visage".

Le docteur Bernard Muscat a noté que parmi ses patients de la rocade, "l'incidence des pathologies grave est plus importante dans ce quartier, notamment pour les pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Avec une hausse de 16% pour les cancers. Pour les cardiopathies, la hausse est de 26%"

