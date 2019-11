Davantage de migrants et de familles font appel au Secours catholique

Finistère, France

Le Secours catholique présente son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, une étude basée sur les témoignages des personnes que l'association accompagne.

Dans le Finistère, "c'est à l'image du rapport statistique national. Nous avons toujours autant de personnes accueillies dans nos permanences", estime Isabelle Biseau, présidente du Secours catholique dans le département. "Nous avons rencontré 6.000 personnes en 2018, ce qui représente 15.000 personnes aidées."

Ce qui est nouveau, c'est la proportion de personnes migrantes qui se tournent vers le Secours catholique, pour atteindre quasiment 50% des personnes accueillies. Autre augmentation, les pères et mères solos, et les familles plus classiques en grande précarité. "Le revenu médian des personnes accompagnées baisse en France, mais aussi dans le Finistère. C'est parfois inférieur à 500 euros. Dans les trois quarts des cas, les familles migrantes n'ont aucun revenu, ce qui fait baisser les chiffres."

Des personnes qui voudraient travailler mais ne peuvent pas

Et ces familles aidées voudraient travailler : "Beaucoup de personnes ne peuvent pas travailler, compte tenu de leur état de santé. La fragilité psychologique ne leur permet pas d'avoir un emploi "classique". Nos accueils et nos permanences permettent à ces personnes de participer à des activités, comme le café solidaire de Quimper ou le jardin solidaire de Brest. Ça leur permet de se rencontrer, d'échanger ou de réparer de l'électroménager. Et les idées viennent de ces personnes, ce qui leur permet de se rendre utile et de garder leur dignité."

Une grande collecte mi-novembre

Pour financer ces actions, la grande collecte nationale du Secours catholique a lieu les 16 et 17 novembre : "On sollicite tout le monde. On aura des stands pour expliquer nos missions et on distribuera des enveloppes dans les boites aux lettres ou les paroisses. On a un gâteau qui s'appelle "le fraternel" et qui sera vendu un peu partout."