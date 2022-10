Davantage de professionnels pourront être approvisionnés en carburant dans le Gard

Suite aux difficultés d'approvisionnement rencontrées par certaines professions, la préfète du Gard a décidé de maintenir les mesures régulant la distribution de carburant jusqu'au lundi 17 octobre inclus. La liste des usagers prioritaires bénéficiant de facilités d'accès au carburant est élargie aux transporteurs de sang et d’oxygène, aux aides à domicile, et aux taxis conventionnés pour le transport sanitaire. Une station-service supplémentaire est mobilisée à Uzès pour l’approvisionnement des véhicules définis comme prioritaires, ce qui porte à 14 le nombre total de stations-service mobilisées dans le département. À Beaucaire, la station TotalAcess est remplacée suite à un problème technique par la station ENI située sur la zone industrielle Domitia Sud.

ⓘ Publicité

La liste des stations-essences mobilisées - Préfecture du Gard

Les mesures maintenues

Interdiction du remplissage de jerricans

Depuis le 11 octobre, la vente et l’achat de carburants dans des jerricans ou autres contenants transportables manuellement sont interdits sur l’ensemble du département.

Limitation du volume d’achat de carburant

Les volumes d’achat de carburant dans le Gard sont toujours limités à 30 litres (véhicules légers de moins de 3,5t de PTAC), à 120 litres (véhicules entre 3,5t et 12t de PTAC) et 200 litres (véhicules de plus de 12t de PTAC).