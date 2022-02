Les téléspectateurs étaient nombreux à suivre le démarrage de Top Chef l'année dernière, et le seront probablement toujours pour la treizième saison qui arrive ce mercredi soir sur M6. Un succès d'audience alors que les Français sont de plus en plus nombreux à cuisiner depuis le confinement.

Davantage de téléspectateurs devant Top Chef… Et derrière les fourneaux

Le chef cuisinier et animateur TV, Philippe Etchebest sourit devant le micro de France Bleu Gironde, le 28 septembre 2016.

L'émission Top Chef revient ce mercredi 16 février sur M6 ! Quinze candidats vont tenter d'impressionner les chefs Philip Etchebest et Hélène Darroze pour remporter jusqu’à 100 000 euros. En 2021, l'émission avait réussi un démarrage historique : 3,7 millions de téléspectateurs. Jamais les Français n'avaient autant regardé les émissions de cuisine depuis le confinement. Au point de pousser certains à s’y mettre. À Bordeaux, la boutique d'ustensiles Alice et Délice fait le plein de clients depuis la pandémie.

Au fond du magasin, Romain scrute les pelles à tarte, le rayon gâteaux n'a plus de secret pour lui. Pourtant, avant le confinement, il se contentait de réchauffer des pastabox. “Je suis devenu un expert, je fais des pizzas, des tartes”, explique le jeune avocat. Il s’est plongé dans la cuisine pour s’occuper pendant la pandémie. La cuisine est devenue pour lui “une discipline”, qui a rythmé ses journées. "Une fois qu'on y a goûté, on a envie d'aller plus loin."

De l’autre côté du rayon, Monique, retraitée, cherche un plat pour cuisiner des lasagnes. Elle aussi a profité du confinement pour sortir le tablier. À la base, “Ce n’était pas trop son truc”. Mais elle s’y est mise, car elle en avait ras le bol de manger n’importe quoi. Monique a acheté des livres de cuisine, elle a aussi demandé conseil à ses amis. Et là voilà au milieu des ustensiles de cuisine. “J'aime bien cela. Je m'achète des moules et des accessoires. Il me manque toujours quelque chose, en fait”, plaisante-t-elle.

Des clients à la recherche des ustensiles vus à la télévision

D'autres clients s'intéressent à la cuisine en regardant des programmes à la télévision. “Ils nous disent qu’ils veulent un accessoire qu’ils ont vu dans l'émission de Cyril Lignac”, explique Margaux, vendeuse. La microplane [qui sert à râper des aliments] du célèbre chef a été très demandé par la clientèle. Les consommateurs achètent également des casseroles, des couteaux ou encore des chalumeaux, l’un des ustensiles les plus vendus de l'année.

Chef Jésus © Radio France - radiofrance

Du monde aux ateliers cuisine du chef girondins Jésus Hurtado

Depuis le confinement, le chef girondin Jésus Hurtado organise des cours de cuisine en ligne pour toucher un public plus large. Il vend de plus en plus de chèques-cadeaux pour offrir un cours de cuisine.

Selon lui, l'engouement pour la cuisine depuis le confinement est “inédit”. Le coup d'arrêt provoqué par le Covid a poussé les Français à prendre davantage leur temps. “On se dit que mettre un Bourguignon ou une blanquette de veau sur le feu, ce n’est pas si compliqué que ça”. Le Chef Jésus se souvient d’ailleurs avoir commencé à fabriquer son propre pain au levain pendant le confinement. Il n’a pas été le seul. Selon Santé Publique France, 36 % français disent avoir commencé la cuisine pendant cette période.