David Galtier, commandant de la gendarmerie en PACA : "Nous renforçons nos effectifs tout l'été"

Le Général de Corps d'Armée David Galtier, le patron des gendarmes en Provence Alpes Côte d'Azur, détaille l'important dispositif mis en place pendant la saison estivale. Il était l'invité de France Bleu Provence ce lundi matin.

France Bleu Provence : Nous entrons dans la pleine période touristique, quels sont les renforts de gendarmerie cet été en PACA ?

David Galtier : Entre le 19 juin et le 31 août, nous mettons en place le dispositif estival de protection des populations avec 500 gendarmes en renfort.

FBP : Quelle est la priorité des gendarmes pendant l'été ?

DG : Les gendarmes doivent d'abord assurer la tranquillité publique face aux importants flux de vacanciers dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, que ce soit par la route, le rail, la mer ou les airs. Certaines communes voient leur population multipliée par 10 en juillet et en août !

FBP : Il y a aussi les risques d'attentats.

DG : Oui, nous restons bien sûr très vigilants face à la menace terroriste. Pendant l'été, nous mettons en place un dispositif spécial : près de 350 gendarmes mobiles qui viennent de toute la France et 150 réservistes opérationnels, ce sont des femmes et des hommes de PACA qui ont fait leur préparation militaire gendarmerie.

FBP : Quels sont les événements estivaux les plus sensibles ?

DG : Il y a les défilés et les feux d'artifices du 14 juillet, les festivals culturels à Aix, La Roque d'Anthéron, Avignon, Orange... Et bien sûr le Tour de France qui traversera cinq des six départements de PACA entre le 16 et le 22 juillet, notamment l'arrivée à Salon-de-Provence le 21 juillet et le contre-la-montre à Marseille le 22 juillet. A chaque fois, nous mettons en place un dispositif avec plusieurs centaines de gendarmes, aux côtés des policiers bien entendu.