David Lisnard "Je ressens encore un traumatisme à chaque événement pluvieux"

David Lisnard était notre invité 2 ans après les innondations.

David Lisnard est le maire de Nice, il était notre invité entre 7h30 et 8h.

"Nous ne sommes plus tranquilles dès qu'il pleut"

Il y a deux ans, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2015, avait lieu de terribles inondations au centre et à l'ouest du département. A Mandelieu 9 morts, à Biot 3, une à Vallauris, 7 à Cannes. Deux ans après Cannes et son maire restent marqués : "Quant il y a eu un orage il y a quelques jours, je n'étais pas tranquille, je ressens encore cette pression à chaque fois qu'il pleut. Nous restons très marqués par cet événement."

Le travail avec les assurances

Il y a 65 000 sinistrés dans les Alpes-Maritimes dont 8 000 professionnels. 13% des dossiers de sinistrés concernent les commerçants mais ils pèsent pour la moitié des charges sinistres. Au total, les dégâts dans les Alpes-Maritimes : 600 millions d'euros (chiffres de la préfecture donnés en 2016). Certains commerçants considèrent que les assurances n'ont pas joué le jeu : "Il faut faire attention à pas porter de jugement. On est intervenu avec la cellule juridique auprès des assurances. On n'a eu plusieurs boulangeries impactées et à chaque fois on a réussi à obtenir un peu plus de souplesse de la part des assurances. Les dégâts à Cannes il y en a eu 300 millions d'euros."

La politique : Estrosi ou Ciotti ?

"Ciotti ou Estrosi ? J’apprécie les 2 hommes. Je travaille avec la mairie de Nice et avec le département."