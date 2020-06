Un groupe de routiers a roulé à Dax ce samedi soir avant de se garer sur le parking de l'hôpital. Une manière de rendre hommage aux soignants et aux pompiers.

Dax - coronavirus : l'hommage des routiers aux soignants et aux pompiers

Un bel hommage rendu aux soignants et aux pompiers dans cette période de crise du coronavirus. Ce samedi soir, des routiers landais ont roulé dans la ville de Dax en faisant retentir leurs klaxons. "Ils ont parcouru la ville, sont passés devant les pompiers avant de terminer leur parcours sur le parking de l'hôpital de Dax", explique le capitaine Gabarusse de la police de Dax, qui a encadré l'événement. L’objectif : témoigner leur reconnaissance envers les soignants, en première ligne dans cette période de crise sanitaire, mais aussi les autres professions concernées, et notamment les pompiers.

"Ils ont sollicité le directeur de l'hôpital et la préfecture car ils voulaient faire quelque chose pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont travaillé pendant la crise", explique Aline Gilet-Caubère, directrice adjointe de l'hôpital de Dax. "On voudrait vraiment les remercier pour cette gentille attention", poursuit-elle.

Dix-neuf camions étaient rassemblés pour l'occasion. "Tout est parti d'un jeune de 16 ans, passionné de poids lourds, raconte le capitaine Gabarusse. C'est lui qui a voulu organiser cet événement." Sous la publication Facebook de l'hôpital de Dax, on peut en effet lire un commentaire laissé par le jeune homme : "C'est avec un grand plaisir que j'ai organisé cet événement du haut de mes 16 ans", écrit-il. Avant d'ajouter : "ça me fait super plaisir de voir tout ce monde et cette réussite pour cet événement qui s'est déroulé sans aucun soucis".

Une fois sur le parking de l'hôpital de Dax, les routiers ont applaudi les soignants. "Puis le personnel des urgences est sorti, et ils ont applaudi à leur tour les routiers", détaille Aline Gilet-Caubère. "Ils ont même tendu une banderole", ajoute la directrice adjointe de l'hôpital.

Sur Facebook, des dizaines de commentaires positifs se succèdent sous les publications de l'hôpital. Dans la vraie vie aussi, le geste a été apprécié :"La manifestation a été très bien perçue par les habitants qui ont vu les camions passer", selon le capitaine Gabarusse.