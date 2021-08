Dax : retrouver ses lunettes, ses clefs ou son doudou n'a jamais été aussi simple

La ville lance une nouvelle plateforme en ligne pour déclarer la perte, comme la découverte, d'un objet : dax.franceobjetstrouves.fr. La déclaration de perte d'un objet prend désormais une minute et peut se faire depuis chez soi, en ligne. Auparavant la démarche accaparait un agent de police et nécessitait une dizaine de minutes.

Un millier d'objets perdus chaque année à Dax

Chaque année à Dax, un milliers d'objets sont perdus, dont presque la moitié durant la féria. Prenez ce chiffre et multipliez par 15, le nombre de minutes que nécessite en moyenne la déclaration de perte d'un objet, et vous obtenez .... Un temps beaucoup trop longs passés à recevoir des déclarations de perte, de trouvailles, à éplucher les archives papiers, pour tenter de restituer les objets perdus.

"Désormais vous faites votre déclaration en ligne, le plus précisément possible, et c'est le logiciel "Yes we found", qui parcours les registres informatisés. Il établit des correspondances entre les déclarations de pertes et de trouvailles. Quand il y a correspondance, la personnes recherchant son bien est alertée par mail et nous aussi." détaille Guillaume Laussu, adjoint au maire en charge de la Sécurité.

Passer de 10% à 50% d'objets restitués

Outre le temps gagné grâce à la plateforme en ligne et le logiciel "Yes we found", cette nouvelle procédure fait espérer à la municipalité l'augmentation du taux d'objet restitués à leurs propriétaires. "Avec un tel logiciel, nous devrions passer de 10% à 30 voire même 50% d'objet restitués à leur propriétaire" s'enthousiasme l'adjoint au maire.

Début octobre, les établissements de thermalisme de la ville devraient se voir offrir un accès particulier à la plateforme afin de rechercher directement les objets perdus par leurs clients.