Dax : elle est en fauteuil roulant et elle ne peut plus se garer sur la place handicapée de sa résidence

Elle est en fauteuil roulant et elle risque de ne plus pouvoir garer sa voiture sur une place handicapée. Suite à une opération qui a mal tourné, Nathalie Raoul ne peut quasiment plus marcher, et se déplace quasi exclusivement en fauteuil roulant électrique. Il y a un an, elle quitte la région parisienne pour Dax, en espérant repartir à zéro. Elle trouve donc un appartement dans une résidence.

Avec la location de son appartement, une place de parking est incluse. Cependant, elle ne peut pas l'utiliser, trop étroite pour garer sa voiture TPMR (dédiée au transport de personnes à mobilité réduite) et sortir son fauteuil roulant. Elle profite donc d'une place PMR (personne à mobilité réduite), sur laquelle figure d'ailleurs le pictogramme en forme fauteuil roulant. "J'ai demandé si cette place était occupée. On m'a répondu que non. Donc je m'y suis mise, et je n'ai pas eu de problème jusqu'en janvier-février", décrit Nathalie Raoul. Car, surprise, cette place appartient à quelqu'un, et cette personne lui demande de la libérer.

Une réglementation incohérente

Le propriétaire a d'ailleurs tout à fait le droit de demander à Nathalie Raoul de libérer cette place, même s'il s'agit d'une place handicapée. Depuis 2014, les résidences privées, même anciennes, ont l'obligation d'avoir 5% de places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. En revanche, rien n'oblige à affecter ces places aux parties communes. Elles peuvent donc rester dans le parc privé et donc un résident peut avoir une place handicapée rattachée à son logement sans être handicapé pour autant.

Mais pour Nathalie Raoul, ce n'est pas une question de place, c'est une question de survie. "Si je ne peux pas avoir de place adaptée, je ne pourrai plus prendre ma voiture. C'est mon autonomie qui est en jeu." Avant d'ajouter : "Ce manque d'empathie me scotche, il n'y a pas d'autre mot."

Cependant, personne ne vient directement la voir pour en discuter. Elle reçoit donc un premier courrier sur son pare-brise, lui demandant de quitter la place, puis un deuxième papier, avant un courrier recommandé reçu mi-octobre. "On connaît mon adresse pour m'envoyer une lettre recommandée, mais on ne la connaît pour venir discuter ou trouver un arrangement. On me dit juste de dégager", s'agace Nathalie Raoul. Elle tente pourtant de contacter l'agence qui gère sa location, puis le syndic de copropriété, mais tous lui répondent la même chose : "Vous avez une place qui a été octroyée avec votre logement, donc on ne veut rien savoir. Moi pour l'instant, tant qu'on ne me remplace pas cette place, je ne bouge pas."

Elle en appelle donc au bon sens, à la compassion de la propriétaire, des gestionnaires de la résidence et du syndic de copropriété pour trouver une solution qui puisse convenir tout le monde. Et si personne ne l'entend, Nathalie Raoul envisage de faire une demande officielle auprès de la mairie. La mairie pourra alors prendre un arrêté pour obliger les copropriétaires à aménager des emplacements PMR dans la résidence.