Dax : l'affaire de la Guitoune des halles s'invite à la cérémonie des voeux du Grand Dax

Dax, France

La Guitoune, bistrot emblématique des halles de Dax depuis 13 ans, fermera bientôt ses portes. Sa candidature à l'appel d'offre des nouvelles halles de Dax en construction n'a pas été retenue. C'est un autre restaurateur de Dax, qui s'installera à l'emplacement de la futur brasserie des halles. Cette décision du jury, piloté par la ville, c'est un vrai déchirement pour le patron de la Guitoune qui voit ainsi une page se tourner.

La ville de Dax a proposé un accompagnement administratif et financier à Jean-Christophe Lagarde pour construire un nouveau projet. Le patron de la Guitoune attend de voir si c'est une offre concrète.

Un collectif de soutien

Un collectif de soutien à La Guitoune s'est donc monté et s'était donné rendez-vous ce mardi matin via Facebook devant les halles. Renforcé par des gilets jaunes de Dax. Le comité de soutien et les gilets jaunes, réunis devant les halles, ont décidé d'interpeler la maire de Dax, qui faisait ses voeux aux personnels de l'Agglomération du Grand Dax à Seyresse à midi. Les gilets jaunes et Gilbert Labarbe, ce chef d'entreprise, client fidèle de la Guitoune, à l'origine du comité de soutien, ont sauté dans leurs voitures pour organiser le comité d'accueil devant la salle. Elisabeth Bonjean, dans une tension palpable, a proposé un rendez-vous.

Elle recevra une délégation du comité de soutien à 14 heures ce mercredi. Elle devrait expliquer que c'est la procédure légale de mise en concurrence et que les critères d'ancienneté ou de proximité géographique sont illégaux.