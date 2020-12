Dax : la ville déloge un sans abri d'une maison abandonnée, le DAL dénonce l'action de la mairie

Ça faisait deux mois qu'un sans-abri avait élu domicile dans une maison abandonnée appartenant à la ville de Dax. L'homme avait laissé un petit mot à l'attention des voisins, expliquant qu'il était artiste-peintre, à la recherche d'un logement.

Le 23 décembre, il a reçu la visite de la police municipale. Ce jour-là, Emmanuel Klein, porte-parole pour les Landes de l'association Droit au logement, était présent. "J'ai pu constater que la police municipale était en train d'expulser l'occupant. Mais normalement, pour expulser quelqu'un, il faut une décision judiciaire, qui est appliquée par la police nationale, avec accord du préfet. Là, il n'y avait rien de tout cela".

Dans la vidéo qu'Emmanuel Klein a fait parvenir à la rédaction de France Bleu Gascogne, on peut voir le sans-abri partir sans faire de difficultés, délogé par la police municipale. Il explique n'avoir jamais causé de trouble au voisinage et ne sait pas vraiment pour quelle raison on lui demande de partir.

L'association Droit au logement, qui lutte contre le mal logement en France, décerne des médailles de mauvaise conduite en fin d’année. Elles pointent certaines villes ou mairie qui ont mal agi concernant les mal-logés. La Ville de Dax a reçu la médaille "Pipelet", le 25 décembre, pour l’expropriation de ce sans abri. L’intitulé de la médaille fait référence à une pièce de théâtre sur les expropriations qui date du XIXe siècle et dont les personnages sont des spéculateurs immobiliers.

"Une mesure d'accompagnement"

Mais du côté de la mairie de Dax, on se défend de toute expulsion. "Il s'agissait d'une mesure d'accompagnement de la police municipale pour protéger cette personne qui occupe un bien immobilier vétuste, qui peut être dangereux", explique le maire, Julien Dubois. "Nous avons ensuite accompagné l'homme vers un centre d'hébergement du 115." L'occupant de la maison n'est pas resté dans l'hébergement qui lui était proposé.

Le maire de Dax l'affirme, si le sans-abri avait voulu rester sur place, il pouvait, puisqu'il ne s'agissait pas d'une expulsion. Les services de la ville ont cependant fermé la maison le jour-même... la rendant inaccessible.

Depuis le 23 décembre, ni l'association Droit au logement, ni la ville de Dax n'a de nouvelles du sans-abri.