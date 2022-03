La ville de Dax et l'Agglomération du Grand Dax vont mettre au vote, d'ici la fin mars, des subventions exceptionnelles à destination de l'Ukraine en guerre. C'est Julien Dubois, maire de Dax et président de l'Agglo du Grand Dax qui l'a annoncé ce mercredi dans un communiqué.

Dax : la ville et l'agglo vont voter 15.000 euros de subvention pour l'Ukraine

La ville de Dax et l'Agglomération du Grand Dax vont mettre au vote des subventions exceptionnelles à destination de l'Ukraine en guerre. "La Ville de Dax et la Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’associent pleinement à la mobilisation générale", écrit Julien Dubois, le maire de Dax et le président de l'Agglomération du Grand Dax dans un communiqué ce mercredi.

Lors du prochain conseil municipal de Dax, le 23 mars prochain, il sera proposé aux élus municipaux de voter une subvention de 5000 euros. Les élus communautaires devront eux se prononcer sur une subventions de 10.000 euros. Enfin la mairie a créé une adresse mail pour que les habitants qui souhaitent se faire connaitre pour l'accueil de réfugiés puissent le faire dans les meilleurs délai : solidarité.ukraine@dax.fr.