Dax : le train de la Coupe du monde de rugby s’arrête en gare ce mardi

Vous ne pouvez pas le manquer, ce mardi, en gare de Dax (Landes). Un train bleu et orange stationne toute la journée à quai, à partir de 10 heures sur la voie 4. Parti de Paris, le "We Love 2023 Tour" sillonne la France pendant 35 jours à travers 24 villes, dont 10 villes hôtes de la compétition. À moins de trois ans du début de la Coupe du monde en France, le comité d’organisation souhaite présenter les engagements sociétaux et environnementaux de cette compétition. Mais pas seulement : il souhaite sensibiliser et intégrer tous les territoires à cet événement mondial.

Pour ce faire, le train de la Fédération française de rugby (FFR) s’arrête à Dax, terre de rugby. « Chaque région est visitée et c’était donc important de venir à Dax ! Le rugby est primordial dans cette ville. A moins de trois ans de la Coupe du monde, nous voulons mettre en place la compétition dans tous les territoires et nous cherchons à être au plus près des clubs. Dax en fait forcément partie », souligne le comité d’organisation.

Au programme de cette journée, une exposition ludique à bord du train qui présente les engagements de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ainsi qu'une exposition sur les engagements sociétaux de France 2023. Un réveil musculaire, sur les quais de la gare, est également prévu suivis d'échanges avec Benoît August, président de l'US Dax Rugby et une rencontre avec les anciens joueurs Renaud Boyoud, Bruno Lom, Pierre Albaladejo et Olivier Magne.

La FFR précise que toutes les animations sont gratuites et organisées dans le respect des règles sanitaires. Masque obligatoire donc pour prendre le train de la Coupe du monde de rugby !