Dax : les obsèques de Marie-Bernadette, la religieuse doyenne des Landais

La sœur Marie-Bernadette avait 110 ans avant de s’éteindre lundi dernier. Pendant 90 ans elle s'est consacrée à la vie monastique. Ce mercredi ont eu lieu les obsèques de la doyenne des Landais dans le couvent des Dominicaines à Dax.

Elle est née le 10 janvier 1907. La sœur Marie-Bernadette avait 110 ans jusqu'à lundi dernier lorsqu'elle s'est éteinte. Ce mercredi, sa famille, les sœurs du couvent et certains dacquois étaient venus lui rendre un dernier hommage au couvent des Dominicaines à Dax.

Une messe et un hommage joyeux

Une centaine de Landais ont rendu hommage à leur doyenne ce mercredi. Arrivés tôt à la chapelle des Dominicaines, la famille et les amis occupaient les premiers rangs. Ensuite, quelques dacquois étaient venus prier pour la sœur Marie-Bernadette. Depuis 40 ans, cette religieuse a eu le temps de faire parler d'elle à Dax. "Elle avait un vrai sens de l'humour et une réelle joie de vivre" explique une dacquoise avant la messe.

Elle aimait les bonnes choses de la vie comme le vin blanc et les sucreries — Une dacquoise venue aux obsèques ce mercredi.

La sœur Véronique qui tient la croix, responsable du couvent, a connu Marie-Bernadette il y a 20 ans, elle se souvient d'une femme "très affectueuse". © Radio France - clement guerre

Après la messe, tous les landais se sont dirigés vers le jardin du monastère. Le cercueil de la sœur Marie-Bernadette a été transporté à travers le monastère avant d'être mis en terre. Nicolas son neveu se rappelle d'une femme très drôle et très attentionnée lorsqu'il venait la voir au monastère. Il nous a même raconté une petite anecdote : "Un jour elle m'a demandé si je pensais monter au ciel, en regardant le plafond. Lorsque j'ai répondu oui, elle m'a dit en rigolant, attention à ne pas vous cogner au plafond alors!"

90 ans de vie monastique

Du côté des sœurs du monastère des Dominicaines à Dax on se rappelle aussi d'une religieuse attentionnée. La sœur Véronique, responsable du couvent, l'a connu il y a 20 ans, elle se souvient d'une femme "très affectueuse". Elle aimait les bisous et elle avait toujours un petit mot agréable pour les autres confiait la sœur Véronique.

La sœur Marie-Bernadette aimait les bisous, quand on venait lui parler au creux de l'oreille elle en profitait pour nous embrasser — Sœur Véronique, la prieure du couvent des Dominicaines à Dax.

Elle était née le 5 janvier 1907 au pays basque - Diocèse de Aire-sur-l'Adour et Dax © Radio France

Vers midi, lorsque les cloches sonnent, les derniers dacquois et sœurs partagent un dernier moment de recueillement dans le jardin du couvent des Dominicaines à Dax. Tous sont impressionnés par les 110 ans qu'avait Marie-Bernadette et ses 90 ans de vie en monastère. Ce qui faisait d'elle, l'une des plus ancienne religieuse de France.