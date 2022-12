Dax : les tarifs de stationnement vont augmenter en centre-ville à partir du mois de janvier

La municipalité a décidé de modifier sa politique de stationnement à partir de janvier prochain. Parmi les mesures annoncées : davantage de places dans le secteur problématique de la gare, une modification des contours des secteurs payants et une augmentation des tarifs en secteur 1, c'est à dire dans l'hypercentre.

De 30 à 60 centimes pour 1h de stationnement

Il faudra donc payer plus cher pour pouvoir se garer en secteur 1, c'est à dire dans le coeur de ville. La première demi-heure reste gratuite. Ensuite, pour 1h, le tarif double : il passe de 30 centimes à 60 centimes ! Pour 2h, il faudra débourser 2 euros au lieu d'1,60 euros actuellement. Pour 4h de stationnement, le montant passe de 20€ à 25€.

"Des tarifs qui restent tout à fait compétitifs par rapport à d'autres villes moyenne" assure néanmoins Julien Dubois, le maire de Dax. "On est au même prix, ou moins cher que des villes comme Bayonne, Pau ou Tarbes" se justifie-t-il.

Une augmentation qui doit permettre notamment une meilleure rotation des véhicules dans le centre-ville et ainsi d' éviter les voitures ventouses.

En ce qui concerne le stationnement de longue durée en secteur 2 : les tarifs restent inchangés sauf pour la tranche de 8h consécutives de stationnement qui augmente de 5€.

Modification des secteurs de stationnement payant

Une bonne nouvelle : 141 places se stationnement qui sont actuellement payantes deviendront gratuites. Cela concerne notamment les places de stationnement au bout du quai Milliès Lacroix, côté pont Neuf, ainsi que les places situées sur le boulevard Paul Lasaosa.

Un certain nombre de places situées en zone résidentielle, qui étaient gratuites passent en zone payante secteur 2. Il s’agit de l’avenue Millies Lacroix, de la rue de Berdot jusqu’au boulevard Carnot, de la rue de Chanzy, du cours Foch jusqu’au boulevard Carnot, de la rue Aparisi Serres, du Tuc d’Eauze, du boulevard de Poyusan et de l’avenue Victor Hugo depuis l’angle de la rue du docteur Pégastaing jusqu’à l’angle de la rue Charles Despiau.

Pour permettre aux usagers de la nouvelle Maison médicale de se garer plus facilement, la place Joffre et les rues avoisinantes deviendront également payantes au tarif secteur 2.

Enfin, certaines zones situées en secteur 2 passeront en secteur 1. Seront concernés la rue de Sully, le cours Maréchal Joffre et le boulevard Gallieni. Le parking à enclos de la place Saint-Pierre passera en stationnement voirie de secteur 1 également.

Davantage de places de stationnement dans le quartier de la gare

A partir de février, 36 nouvelles places de stationnement seront ouvertes au pied du siège du Grand Dax. Ce parking sera équipé d’un horodateur et autorisera un stationnement de 30 mn gratuites. Au delà de 30 minutes, les usagers devront payer le stationnement selon la tarification secteur 1 en vigueur sur la Ville de Dax.

A partir d'avril seront créés, au pied du parvis de la Gare, 19 arrêts minutes supplémentaires. Jusqu’alors réservée aux taxis, cette zone sera désormais ouverte au grand public. Ces dépose-minute viennent compléter les 4 places situées avenue de la gare.

A l’été 2023, 140 places supplémentaires avec 15 premières minutes gratuites, seront créées par EFFIA. Il s'agit de l'agrandissement du parking existant. Avenue Saint-Vincent-de-Paul, 8 places de stationnement, payantes, ont également été créées.

Toujours pas de première heure gratuite

Quant à la promesse de campagne de Julien Dubois, lors des municipales de 2020, de mettre en place 1h gratuite sur toutes les places du centre-ville, où en est-on ? "En raison du contexte financier, avec beaucoup de charges nouvelles qui pèsent sur les finances de notre ville en raison notamment de l'augmentation du coût de l'énergie, nous avons dû repousser cette décision", reconnaît le maire de Dax, Julien Dubois. "C'est une mesure que nous envisagerons je l'espère très rapidement lorsque le contexte financier le permettra."

Ces mesures seront soumises au vote lors du prochain conseil municipal, jeudi 15 décembre.