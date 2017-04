A Dax, musulmans et catholiques Landais dialoguent à la mosquée

Ce mardi soir, à la salle de prière de Dax, la communauté musulmane a invité des représentants de l'Eglise. Un dialogue noué après les attentats en France.

Un an après les attentats du Bataclan, quelques mois après l'assassinat du père Hamel en Normandie, l'association des musulmans de Dax avait tenu à rencontrer les chrétiens de la cité thermale. En novembre dernier, la première soirée d'échanges a eu lieu à l'évêché. Ce mardi, c'était en quelque sorte le match retour, à la mosquée (une ancienne gare aménagée), que les catholiques découvraient pour la première fois.

Leur sens de l'accueil est toujours formidable. C'est beaucoup d'émotion et de joie. Ce que nous ne connaissons pas, nous fait peur. Bien sûr qu'il y a des différences entre nos deux religions, mais on peut en discuter calmement, c'est passionnant et cela évite tous les conflits. Nous pouvons tout à fait cohabiter sur le même territoire sans vouloir éradiquer l'autre - le père Bruno Portier curé de Dax