Dax, France

Il était l'un des symboles de Dax ! Michel Loustalot, patron du bar-restaurant du même nom, est décédé dimanche à l'âge de 67 ans et ses obsèques ont lieu ce jeudi matin en la Cathédrale de Dax. Plus de 500 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage, beaucoup avec un foulard rouge.

Beaucoup de monde est venu avec le foulard rouge pour saluer la mémoire de Michel Loustalot à Dax © Radio France - Faustine Mauerhan

Un haut lieu de la fête à Dax

Michel Loustalot, décédé dimanche d'un cancer, il avait 67 ans. Il avait été la tête de l'établissement pendant plus de 40 ans. Jusqu'à sa fermeture après la féria de 2010, "Loustalot" était un haut lieu de la vie dacquoise : pendant les fêtes, c'est là que se jouaient aussi les troisièmes mi-temps de rugby, le bar a vu passer des générations de joueurs de l'US Dax ainsi que d'autres joueurs internationaux de rugby.

Jean-Michel Léglize, co-président de la commission des fêtes populaires de Dax et membre de la banda Los Calientes, a passé beaucoup de soirée et de nuits avec Michel Loustalot : "Il y avait toujours, toujours, toujours du monde et de l'animation chez Loustalot. C'étaient les clubs de rugby, les comités des fêtes, les quartiers. Tout le monde a été un jour ou l'autre chez Loustalot pour boire un coup et pour manger. On savait que quand on sortait de chez Loustalot, on n'avait pas besoin d'acheter un sandwich, on était repus. C'était un haut lieu de la fête, malheureusement il n'existe plus !"

A Dax, plus de 500 personnes rendent un dernier hommage à Michel Loustalot © Radio France - Faustine Mauerhan