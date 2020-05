Dax : près de 4500 masques distribués gratuitement en une matinée

Depuis ce mardi, la ville de Dax s’est lancée dans la distribution gratuite de masques "grand public" pour ses habitants. Un masque par habitant, tous de taille unique. Il y a neuf lieux pour aller les récupérer selon le quartier de résidence. Et parmi ces neuf points de retrait, trois ont été installés comme des drive. C'est le cas de celui du stade Colette Besson.

Devant le stade Colette Besson, un fléchage guide les voitures vers une petite tente qui abrite deux agents municipaux masqués et gantés, derrière un bureau. Un autre bureau et deux autres agents s'occupent de recevoir les piétons, toujours sur le parking de l'enceinte sportive.

Reportage au Stade Colette Besson de Dax. Copier

"On craignait un raz-de-marrée qui n'a pas eu lieu", explique Frédéric Mesnard, le directeur adjoint des services de la ville de Dax. "On a eu beaucoup de monde malgré tout. On a distribué un peu moins de 4500 masques sur la matinée".

La distribution à Dax se poursuit mercredi, jeudi vendredi et lundi, de 10h à 14h et de 16h à 20h.