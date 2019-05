Dax : un couac nommé amiante pour le chantier des Halles

De l'amiante a été découverte dans un secteur non prévu des Halles de Dax. Des analyses sont en cours pour déterminer la quantité et donc l'ampleur des opérations de dépollution à prévoir. La mairie se veut rassurante pour la suite de ce chantier à 12 millions d'euros, structurant de la ville .

Dax, France

Trouver de l'amiante dans un vieux bâtiment, voilà qui n'est pas rare dans un chantier de réhabilitation. Encore que cela dépend de la quantité. Alors que le chantier des Halles de Dax progresse, les ouvriers ont pu accéder à des zones qui étaient jusque là occupées, comme à l'étage, et ont donc fait cette découverte. De l'amiante.

Depuis 2012, avant un chantier, un diagnostic pour rechercher l'amiante est obligatoire. Cela avait bien sûr était fait aux halles de Dax, mais pas partout. "On savait qu'il y avait un peu d'amiante, lâche Jean Pierre Lalanne, l'adjoint aux travaux de la cité thermale, mais il y en a plus que prévu." L'élu se veut rassurant et parle de quantité infime tout en expliquant que le maître d'oeuvre est actuellement en train d'expertiser la zone pour déterminer la quantité.

Dépollution obligatoire

Trouver de l'amiante, cela oblige, c'est la loi, à une dépollution contraignante. Il faut isoler la zone, créer une bulle pour éviter la dispersion des fibres. Il faut protéger à la fois les ouvriers et l'environnement proche. "Cela peut faire prendre du retard au chantier" explique un expert landais. "Le calendrier du chantier n'est pas modifié à ce jour", répond l'élu aux travaux. L'expert que nous avons contacté, habitué à ce genre de chantier, explique également que cela peut entraîner une augmentation des coûts. Trop tôt pour le dire dit la mairie qui rappelle qu'une option dépollution liée à l'amiante était déjà prévue dans l'appel d'offre du chantier.

"Aucun danger pour la santé"

Pour le moment donc, l'heure est à un nouveau diagnostic de la part du maître d'oeuvre. Et en attendant, l'élu de la ville de Dax, Jean Pierre Lalanne insiste : "il n'y a aucun danger pour la santé ", ajoutant même que la réglementation amiante est certainement trop stricte... Pourtant, il en convient, ce chantier de dépollution qui s'annonce ne pourra pas se faire "au dessus de commerces d'alimentation". Il faudra attendre que tous les commerçants aient déménagé. Cela devrait se faire dans le courant du mois de mai.