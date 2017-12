Montsûrs, France

Le précédent gouvernement avait engagé une réforme du financement des établissements accueillants des personnes âgées dépendantes. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et elle a entraîné une baisse de plus de 200 millions d'euros des budgets. D'où cette campagne d'affichage de la FHF visant à interpeller les pouvoirs publics et sensibiliser les Français quant aux conséquences de la réforme en cours. Cette campagne repose sur quatre affiches, mettant en scène des patients hébergés en Ehpad.

"On manque de temps et de moyens", une infirmière

France Bleu Mayenne s'est rendu à la maison de retraite "la Douceur de Vivre", à Montsûrs. Il y a 92 résidents et cette baisse se fait sentir. Ce n'est pas le travail à la chaîne, pas encore, mais il ne faudrait pas que les budgets diminuent davantage explique une infirmière : "ce qui est compliqué, c'est la frustration de vouloir en faire plus alors qu'on manque de temps et de moyens. Quand on fait ce métier, on aime le contact avec les gens et il y a un peu de frustration c'est vrai. Il y a des horaires à respecter, pour les repas par exemple, et on ne peut pas se permettre de voir toute la chaîne se décaler". Là où ça coince c'est quand il y a des arrêts de travail. Les agents sont rappelés sur leurs jours de repos ou alors les absences ne sont pas remplacées. Et parfois, certaines tâches ne peuvent pas être réalisées souligne cette aide-soignante : "on n'a pas le temps de faire le ménage ou on prend une petite pelle et on ramasse les miettes. Les résidents payent une qualité de service et on ne peut pas les satisfaire. Par rapport à un métier qu'on a idéalisé à l'école, c'est bien différent".

Une pétition sur Internet pour dénoncer la baisse des dotations

Moins de budget, c'est aussi moins d'animations pour les retraités alors qu'ils paient le même tarif tous les mois regrette la directrice de cet Ehpad : "c'est un travail de dialogue avec les familles pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Et malheureusement aujourd'hui ce que l'on ne peut plus faire ! Nous souhaitons rester des lieux de vie, médicalisés, et porter haut et fort notre savoir-faire". En un an, l'Ehpad "la Douceur de Vivre", à Montsûrs, a perdu 55.000 euros de budget.

En France, 300.000 personnes âgées sont accueillies dans des Ehpad. Il existe une quarantaine d'établissements publics en Mayenne. En moyenne, dans le département, une place en Ehpad coûte 1.800 euros par mois.

La FHF a lancé une pétition sur Internet contre la baisse des budgets. Elle a déjà recueilli plus de 20.000 signatures.