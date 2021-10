De -14% à +108% : quelle évolution de la taxe foncière dans les communes de Drôme et d'Ardèche sur dix ans ?

À l'heure où on parle beaucoup du pouvoir d'achat des ménages, l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) révèle que la taxe foncière aussi pèse plus lourd sur le porte-monnaie de beaucoup de propriétaires. D'après l'UNPI, cette taxe a augmenté en moyenne de 28% en dix ans, en France. Dans la Drôme et en Ardèche, il y a des communes où la hausse est beaucoup plus spectaculaire. D'autres au contraire où la taxe foncière a baissé. Pour tous les résultats, cliquez sur les liens mentionnés plus bas.

Les villes les plus importantes, un peu en-dessous de la moyenne

La plupart des grosses villes de nos départements voient leur taxe foncière augmenter moins vite que la moyenne nationale. 15,6 % de hausse à Romans, 20,1% à Montélimar, 22% à Valence, dans la Drôme.

+12,9% à Annonay, +19,5% à Privas, 20,5% de hausse à Aubenas, en Ardèche, où Guilherand-Grange est un peu au-dessus à près de 30% de hausse de la taxe foncière, ces dix dernières années. Pourtant les habitants de cette commune sont loin d'être les plus à plaindre.

La taxe foncière a plus que doublé par endroit

Car les augmentations les plus fortes, on les trouve dans de plus petites communes : côté drômois +75,5% à Véronne, +75,7% à Rochebrune, +100% à Ferrassières (100,7% exactement) : là, la taxe foncière a carrément doublé. Mais le record c'est en Ardèche qu'on le trouve : +108,5% à Malarce-sur-la-Thines dans le sud du Département. On peut citer aussi la hausse de 92% à Montselgues et 83,2% à Labastide sur Besorgues.

Certaines communes enregistrent des baisses

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : certains Ardéchois ont vu leur taxe foncière baisser : de 7,5% à Chauzon. De plus de 6,5% à Vallon-Pont-d'Arc, Salavas , Sampzon, ou Rochecolombe. Des baisses sont plus spectaculaires encore dans la Drôme : elles dépassent les 10% aux Tonils (-14.4%), à Bezaudun-sur-Bîne (-13%), à Crupies (-12,2%) ou encore à Bouvières (-11,4%).

