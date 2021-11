Une cérémonie émouvante à Beuil pour l'entrée du village parmi "les Justes de France"

Plus de 200 personnes étaient présentes à Beuil pour assister à la cérémonie d'entrée du village dans le réseau "Villes et Villages des Justes de France". Sept décennies plus tard, les Beuillois qui ont cachés et sauvés une centaine de juifs de l'occupant nazi, ont été salués.