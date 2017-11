De 7 à 77 ans, ils ont défilé à Bayonne pour soutenir les catalans

Les drapeaux catalans et basques étaient mêlés ce. Près de 500 personnes ont défilé dans les rues de Bayonne en soutien au peuple catalan. Un rassemblement à l'appel de EH Bai, rejoint par le syndicat LAB. Un cortège familial, avec beaucoup de jeunes.

Elle a sorti les casseroles pour ses petits-enfants. Mais cette fois, pas de gâteaux. Direction, la manifestation. Mercè, cuillère à la main, donne l'exemple : "on veut montrer à nos enfants que les droits sont bafoués dans un territoire qui nous est cher", explique la grand-mère, "les petits ont fait des dessins, ça fait partie de l'éducation et de la transmission".

Le cortège est parti à 16h de la place des Basques jusqu'à la mairie, en passant par le centre-ville. © Radio France - Théo Hetsch

Drapeau basque sur les épaules et drapeau catalan à la main, les enfants s'en donnent à cœur joie. Même si à 8 ans, ils ne comprennent pas tout... "On manifeste pour que le peuple catalan gagne..." hésite Olaia. A côté, David a lui aussi emmené ses filles de 10 et 12 ans. Il veut leur montrer qu'au 21ème siècle, il faut encore se battre pour défendre ses droits : "on le voit avec la Catalogne, les droits, notamment à l'autodétermination, ne sont pas définitifs, il faut être vigilant", explique ce papa trentenaire, "la défense des droits civiques, ça ne concerne pas seulement les catalans, c'est universel !".

Près de 500 personnes ont défilé dans les rues de Bayonne en soutien au peuple catalan © Radio France - Théo Hetsch

Elles donnent de la voix en tête de cortège : Mikele et Aiza, 15 ans. Depuis des semaines déjà, les lycéennes débattent de la situation en Catalogne : "en famille, entre amis et puis au lycée, dans les cours de Basque, on en parle beaucoup oui" confirment les adolescentes. Et qu'est-ce-qu'elles en retiennent ? "Moi ce sont les images très violentes des arrestations qui m'ont choqué", répond immédiatement Mikele. "Ils sont très forts en Catalogne", enchaîne Aiza, "ils répondent sans violence, très intelligemment". "C'est un exemple", concluent les deux filles.

Les catalans sèment ainsi des germes chez la jeunesse basque. Les deux jeunes filles comptent bien scruter attentivement la Catalogne jusqu'aux élections du 21 décembre.