Trop de morts sur les routes. Depuis 2014, le nombre des accidents mortels repart à la hausse en France. Les deux tiers des accidents surviennent sur les routes nationales et départementales. On s'oriente donc vers une limitation de la vitesse sur ces axes. On en saura plus ce mardi après-midi à l'issue d'un conseil interministériel de sécurité routière. Sur la table, le projet d'une baisse de la vitesse limite.

On pourrait passer de 90 km/h à 80 km/h sur les départementales et les nationales. 400 000 kilomètres de routes (sur un million au total) sont concernées en France. En fin d'année dernière (2017), on dénombrait 41 morts sur les routes des Pyrénées Atlantiques. Soit, 12 de plus qu'en 2016. 41 morts et 850 blessés.

Deux axes concernés au Pays basque

Au Pays Basque, le réseau le plus accidentogène concerne deux axes routiers; la 932 (entre Bayonne et Saint Jean Pied de Port) et la 810 (l'ancienne N10 entre Bayonne et Hendaye).

L'un des (rares) tronçons de la 932 à 90km/h entre Bayonne et Ustaritz © Radio France - Jacques Pons

Sur la 932, de Bayonne à Ustaritz, les automobilistes doivent jongler entre quatre limitations de vitesse : 110, 90, 70 et 50 km/h durant 16 kilomètres. A Ustaritz les sentiments des automobilistes sont divers. Il y a les légalistes, ceux qui se plieront à la décision du gouvernement. Il y a aussi beaucoup d'opposants. Reportage sonore :

En passant de 90 à 80 km/h on raccourcit les distances d'arrêt — Marc André de l'auto école Starter