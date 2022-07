De Chenôve à Los Angeles, Jamel Blissat en course pour le titre de meilleur cascadeur

Il n'a pas encore remporté le premier prix, mais c'est déjà une consécration. Jamel Blissat, cascadeur est nominé aux Emmy Awards de sa profession, la cérémonie qui distingue les meilleurs cascadeurs au monde. La remise des prix se déroulera le 12 septembre prochain à Los Angeles, et l'invitation sonne déjà comme une reconnaissance internationale.

Ce chenevelier de 36 ans est sélectionné pour son travail dans la série "Moonknight" (du nom d'un super héros de l'univers Marvel Comics) diffusé sur Disney+ . "La cascade retenue est un long plan séquence d'une scène de bagarre dans une rue. La caméra suit l'acteur durant toute cette action, donc tout se fait sur une seule prise. C'est assez technique, je me retrouve dans le costume de Moonknight, puis de Mister Knight. Il y a des parties acrobatiques avec le passage d'une voiture. Tout cela se déroule dans les rues du Caire, j'y ai pris beaucoup de plaisir."

Jamel Blissat dans nos studios de France Bleu Bourgogne © Radio France - Olivier Estran

"Je ne suis pas seul dans cette séquence. Il y a mon co-équipier Daren et deux doublures féminines, mais être cité en nom propre dans une scène de cascade c'est énorme pour cette cérémonie. C'est une marche importante dans ma carrière."

Un saut de 12 mètres dans le vide

Un mètre 74, des épaules carrées, des yeux qui pétillent et un sourire radieux, Jamel Blissat vit son métier comme un rêve. Un rêve qui donne parfois des sueurs froides comme lorsqu'il doit réaliser un saut acrobatique de 12 mètres dans le vide. "Il s'agissait de sauter et rebondir sur une barre placée deux mètres plus bas, puis de chuter dans des cartons" précise Jamel Blissat. "En fait, j'ai un peu le vertige, alors j'ai demandé au réalisateur d'être certain de ses réglages de lumière pour ne pas avoir à attendre au bord de la plateforme. Il m'a fait patienter un peu au sol, puis je suis monté. 3,2,1.. je me lance dans le vide. Il a suffi de deux prises pour que la scène soit bonne."

On peut mourir ou rester paralysé" -Jamel Blissat

Passionné par son art, Jamel Blissat reste humble et garde un regard émerveillé sur son aventure professionnelle. Il vient de terminer le tournage d' "Indiana Jones 5" aux côtés de Harrison Ford et n'en revient toujours pas. "J'endosse le rôle de différents personnages dans ce film. A un moment, je suis un policier qui doit braquer Indiana Jones. Le film n'est pas encore sorti, mais quand je le verrai au cinéma, je vais me dire "C'est moi ça ? Whahou... j'ai encore du mal à le croire." Pas roublard pour un sou, Jamel Blissat rappelle que toutes ces cascades sont réglées au millimètre : " C'est un métier où l'on peut mourir ou resté paralysé après une chute. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Tout est fait pour réduire les risques, mais le risque zéro n'existe pas."

Jamel Blissat revient d'un tournage en Algérie ("Omar la fraise") avec Benoit Magimel et Reda Kateb, il enchaine sur une série Netflix à Paris, mais entre les deux il reste fidèle à Dijon et à Chenôve.