De Davayat à Brioude, itinéraire d'un cochon heureux

Comment éviter la souffrance animale dans les abattoirs ? Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, présente son projet de loi ce jeudi à l'Assemblée Nationale. Un débat réclamé par les défenseurs des animaux et par certains éleveurs, attentifs au bien-être de leurs bêtes.

Les animaux destinés à finir dans nos assiettes méritent qu'on les respecte ... jusqu'au bout ! A Davayat, au nord de Riom, "La ferme du Paloux" veille à ce que ses porcs et ses volailles vivent et meurent le plus sereinement possible. En partenariat avec le GAEC des Badons qui élève des charolaises, la ferme vend ses produits directement aux consommateurs, sous le label "côte à côte". Ce sont des produits de qualité qui respectent un cahier des charges exigeant. Les porcs, par exemple, naissent et grandissent sur place. Ils vivent en groupe, sur de la paille, et sont nourris avec des céréales sans OGM. A huit mois, ils sont prêts pour l'abattage, c'est deux mois de plus qu'un porc fermier. Ils pèsent alors entre 170 et 200 kilos et sont pris en charge à l'abattoir de Brioude, une petite structure qui convient à Denis Laurençon. Cet éleveur à la retraite, qui donne un coup de main à ses fils à "La ferme du Paloux", explique : "A Brioude, ils font tout pour que ça se passe bien. Pas de cris, pas de stress pour les bêtes. Tout le monde s'y retrouve, y compris le consommateur car un animal serein donne une bonne viande". Denis, qui a bien connu l'abattage à la ferme quand il était jeune, milite pour les abattoirs mobiles. Le dispositif, qui existe en Suède, est expérimenté en Dordogne. Le principe est simple : un camion équipé va de ferme en ferme. Il suffit de sortir l'animal de son box. Pas de transport, c'est plus rapide et moins traumatisant.

J'aime mes animaux, je sais qu'ils doivent mourir mais je ne veux pas qu'ils soient maltraités

